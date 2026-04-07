속초 ‘종합경기장 수소충전소’ 준공···하루 최대 120~150대 충전 가능

강원 속초시는 속초종합경기장 인근에 설치한 수소충전소가 준공돼 본격적인 운영에 들어간다고 7일 밝혔다.

친환경 수소차 보급을 확대하기 위해 68억 원을 들여 조성한 이 수소충전소에서는 하루 120대에서 150대의 승용차와 버스가 충전할 수 있다.

충전 속도 또한 대폭 향상돼 이용객의 대기시간도 획기적으로 단축할 수 있게 됐다.

최근 한국가스안전공사의 완성(HY-PAS)검사와 수소연료 품질 검사를 통해 시설의 안정성을 최종 확보했다.

속초시는 이날 준공식 이후 시험 운전과 시스템 점검을 거쳐 오는 16일부터 수소충전소를 정식 운영할 예정이다.

운영은 속초시설관리공단이 맡는다.

속초시는 종합경기장 수소충전소가 고성과 양양을 잇는 수소 모빌리티의 핵심 거점 역할을 수행할 것으로 기대하고 있다.

속초시 관계자는 “철저한 완성검사와 품질 검사를 통해 안전성이 입증된 만큼 시민들께서는 안심하고 이용하시면 된다”라며 “탄소 중립 도시 실현을 위해 친환경 모빌리티 인프라를 지속해서 확충할 방침”이라고 말했다.