서울시, 고립·은둔청년 가족도 돌본다···아동기부터 조기 진단·치유

서울시의 고립은둔청년 대책이 사후 지원에서 발생 예방으로 정책 방향을 전환한다. 아동기부터 고립 은둔 징후를 조기에 진단·발굴하고, 가족 지원을 확대한다.

오세훈 서울시장은 7일 시청에서 기자설명회를 열고 이런 내용을 담은 ‘고립은둔 청년 溫(ON) 프로젝트’를 발표했다. 2023년 전국 최초로 내놓은 고립은둔청년 종합대책의 확장판이다.

이번 프로젝트는 생애주기별 가족 지원, 정서·전문의료 지원, 사회적응 및 자립지원, 고립은둔청년 발굴 및 관리시스템 강화, 인식 개선 등 5대 분야 18개 과제로 구성된다.

먼저 시는 고립은둔청년의 상당수가 10대부터 고립은둔이 시작됐다는 점에서 고립은둔 징후를 보이는 아동·청소년을 조기에 발굴할 계획이다. 이를 위해 서울시 고립예방센터와 가족센터(25곳)에서 아동·청소년 대상 고립은둔 검사와 부모 상담을 제공한다.

부모교육 규모를 지난해 약 2300명에서 올해 2만5000명(온라인 2만명 포함)으로 늘려 고립은둔 발생을 사전에 막는다. 고립은둔 청소년 지원 프로그램인 ‘행복동행학교’에 부모와 자녀간 관계회복을 돕는 ‘가족동행캠프’를 새로 운영한다.

심리·정서 지원 프로그램도 다양화한다. 청년마음편의점 5곳을 대학가·학원가 등 청년 밀집 지역과 지하철역 인근에 신설한다. 청년이 또래와 자연스럽게 소통하고, 심리상담 및 회복지원 프로그램 등을 연계받을 수 있는 쉼터로 운영한다.

오는 7월 정신 고위험군 청년을 위한 전담 의료센터 ‘청년 마음클리닉’이 은평병원 내에 설치된다. 이곳에서 조기정신증 및 정신질환 고위험군을 대상으로 의료진의 진단과 맞춤 프로그램을 지원한다. 자살 고위험군에 상담비와 신체손상 치료비를 연 100만원까지 지원한다.

365일 24시간 전화로 운영되는 ‘외로움안녕120’에서는 눈높이 상담이 이뤄지도록 청소년지도사 등 관련 자격증과 경력을 보유한 상담사를 우선 채용한다. 인공지능 기반 정신건강상담 챗봇 ‘마음e’ 서비스도 확대한다.

사회복귀 프로그램도 운영한다. 고립은둔청년이 유기동물 목욕과 산책을 시키면서 사회화 과정에 참여하고, 자신감을 높이는 ‘마음나눌개’ 사업을 새롭게 시작한다. 1인 미디어 창작이나 온라인 자원봉사를 연계하는 ‘서울In챌린지’와 2~3인이 함께 걸으며 사회관계를 형성하는 ‘서울Go챌린지’로 외부 활동을 유도한다.

오는 10월부터 모의 직장 운영, 청년인턴캠프 등 경제적 자립 기회를 제공하는 ‘온라인 기지개학교’도 운영할 계획이다. 또한 고립은둔 청년 전용방송인 기지개스튜디오를 운영해 정서적 연결망을 구축한다. ‘외로움 안녕 페스티벌 주간’을 통한 사회적 인식개선 캠페인도 펼친다.

오세훈 서울시장은 “고립은둔청년 지원은 단순한 복지가 아니라 우리 사회의 미래를 지키는 투자”라며 “보이지 않는 곳에 있는 청년에게 먼저 손을 내밀고, 다시 세상과 연결될 수 있도록 끝까지 책임지겠다”고 말했다.