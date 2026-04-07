대만 국민당 주석 오늘 방중…시진핑과 10년 만에 ‘국공회담’ 한다

정리원 대만 국민당 주석이 7일 당 고위 대표단을 이끌고 중국을 방문한다. 정 주석은 이번 방문길에 시진핑 중국 국가주석과 만나 약 10년 만의 ‘국공회담’을 열 예정이다.

대만 연합신문망에 따르면 정 주석은 이날 오후 쑹산공항을 출발해 상하이에 도착한다. 쑹타오 중국 국무원 대만사무판공실 주임이 공항에서 정 주석을 맞을 예정이다. 정 주석은 곧장 난징으로 이동해 만찬에 참석한다. 8일 쑨원 묘에 참배한다. 이후 상하이로 돌아와 일정을 수행하고, 9일 오후 베이징으로 출발한다.

시 주석과의 회담은 10일 열릴 것으로 예상된다. 중국 공산당과 대만 국민당의 대표의 만남은 2016년 11월 훙슈주 대만 국민당 주석과 시 주석이 회담한 지 10년 만이다. 정 주석은 12일까지 중국에 머물면서 공산당 간부와 기업인 등을 만날 것으로 보인다.

정 주석은 자신의 방중을 두고 갈등을 해소하고 전쟁을 예방하는 평화 여정이라는 점을 강조했다. 정 주석은 6일 방중을 앞두고 열린 기자회견에서 “국제사회는 ‘정·시 회담’에 큰 기대를 걸고 있다”며 “최근 중동의 혼란스러운 상황 속에서 대만 해협의 평화 신호가 나타나는 것은 바람직한 일”이라고 말했다.

그는 라이칭더 총통 집권 이후 양안 교류가 단절되고 간첩 단속 명목으로 중국 본토 출신 배우자의 중국 국적 포기 요구가 있었다고 비판하며 “당장의 좋은 결과를 가져오지 않더라도 악감정을 해소하는 것이 중요하다”고 말했다.

정 주석은 지난 4일(현지시간) 공개된 미국 NBC와의 인터뷰에서는 “대만이 포스트 우크라이나가 되는 것을 원치 않는다”며 “내게 있어 중국 대륙과 관계를 개선하는 것은 결코 미국과의 관계를 훼손하려는 것은 아니며, 중국과 미국 사이 양자 택일이 아니다”라고 말했다.

이는 정 주석의 방중이 대만의 여론을 분열시키고 미국산 무기 구매 지연을 막는 중국 측의 의도에 이용될 수 있다는 우려에 대한 반론이다. 국민당은 민진당이 추진하는 1조2500억 대만달러 상당의 국방예산에 맞어 3800억 대만달러 예산안을 내놓으며 현재 입법회에서 대립하고 있다.

중국 측에서는 정 주석의 방문을 ‘하나의 중국’에 대한 공감대가 양안(중국과 대만) 사이 확산한다고 의미를 부여하고 있다. 중국 영문 관영 매체 글로벌타임스는 “정 주석은 하나의 중국 원칙을 일관되게 옹호했으며, 대만 독립을 반대해 왔고, ‘나는 중국인이다’라고 당당하게 선언해 왔다”며 “정 주석의 방문이 양안 관계에 봄을 가져다주길 바란다”고 소개했다.

중국의 정 주석 초청은 지난 2월 베이징에서 열린 국공포럼을 통해 이뤄졌다. 마잉주 전 총통의 측근이었던 샤오쉬천 당 부주석이 당시 베이징을 방문해 다리를 놓았다. 시 주석은 지난해 10월 정 주석이 당선됐을 때 “양당은 공동 발전을 촉진하고 국가 통일을 추진해야 한다”라는 내용이 담긴 축전을 보냈다.