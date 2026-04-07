삼성SDS, 우리은행 ‘AI 에이전트 뱅킹’ 구축 수주

삼성SDS가 우리은행 ‘인공지능 전환(AX)을 위한 AI 에이전트 구축’ 사업의 우선협상대상자로 선정됐다고 7일 밝혔다.

이번 사업은 우리은행의 다양한 업무 시스템을 연결해 175개 이상의 AI 에이전트를 구축하는 ‘AI 에이전트 뱅킹’ 프로젝트다. AI 에이전트 뱅킹은 대형언어모델(LLM)을 기반으로 고객 응대부터 내부 업무까지 AI가 직접 수행하는 업무 방식을 말한다.

우리은행은 고객관계관리·기업여신, 자산관리, 내부통제, 고객상담, 업무자동화 등 5대 영역, 29개 핵심 업무에 175개 이상의 AI 에이전트를 적용하기로 했다. 기존 업무 프로세스도 AI 에이전트 중심으로 재설계해 업무 효율을 높이고 업무 처리 속도도 약 30% 개선할 것으로 기대하고 있다.

삼성SDS는 자체 AI 에이전트 플랫폼 ‘패브릭스(FabriX)’를 기반으로 우리은행 AI 에이전트 플랫폼과 서비스를 새롭게 구축하고, 다양한 언어모델을 제공해 업무에 AI를 적용할 수 있는 환경을 마련한다. 기존 은행 시스템과 AI를 연결하고, 에이전트를 효율적으로 운영하기 위한 데이터 관리 체계도 함께 구축한다.

삼성SDS는 다음달부터 사업에 착수해 오는 12월 약 90여개 AI 에이전트를 먼저 선보인다. 내년 8월까지 AI 기반 금융 업무 환경을 완성할 계획이다.

이 밖에도 삼성SDS는 우리은행 ‘중장기 정보기술(IT) 인프라 최적화’ 2단계에 이어 3단계 사업을 연이어 수주했다.