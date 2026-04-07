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대구시는 '2026 스마트 모빌리티 창업캠프' 참가팀을 모집한다고 7일 밝혔다.

차세대 모빌리티 기술 및 창업 아이디어를 발굴하고 미래모빌리티 산업을 이끌 인재를 육성하는 것이 사업의 핵심 목표다.

대구시는 2017년부터 한국자동차공학한림원의 자동차 산업 원로들과 함께 이를 추진 중이다.

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대구, 미래모빌리티 혁신 이끌 ‘청년 창업가’ 키운다···12개팀 지원

입력 2026.04.07 10:25

  • 백경열 기자

  • 기사를 재생 중이에요

‘2026 스마트 모빌리티 창업캠프’ 참가 모집 전단. 대구시 제공

‘2026 스마트 모빌리티 창업캠프’ 참가 모집 전단. 대구시 제공

대구시는 ‘2026 스마트 모빌리티 창업캠프’ 참가팀을 모집한다고 7일 밝혔다.

차세대 모빌리티 기술 및 창업 아이디어를 발굴하고 미래모빌리티 산업을 이끌 인재를 육성하는 것이 사업의 핵심 목표다. 대구시는 2017년부터 한국자동차공학한림원(KAAE)의 자동차 산업 원로들과 함께 이를 추진 중이다.

이번 캠프는 전국 대학(원)생을 대상으로 한다. 대학 교수진 및 자동차 대기업 임원 출신의 전문가들이 참여해 도움을 줄 예정이다. 대구시는 실제 창업과 비즈니스 모델로 이어질 수 있도록 밀착 지원할 계획이다.

참가 신청은 다음 달 22일까지 한국자동차공학한림원 누리집을 통해 하면 된다. 선발된 12개팀은 약 5개월간 전문 프로그램을 소화한 뒤 오는 10월 ‘미래혁신기술박람회(FIX 2026)’ 기간 중 열리는 경연대회에서 최종 성과를 발표할 예정이다.

지난해의 경우 ‘체형 인식 기반 지능형 안전벨트’, ‘드론 연계 자율임무 수행 모빌리티 시스템’, ‘터널 내 차량 충돌방지 시스템’ 등 안전과 효율을 강조한 아이디어들이 발표되며 호응을 얻었다.

정의관 대구시 미래혁신성장실장은 “창의적인 아이디어를 가진 전국의 대학생들이 대구에서 꿈을 구체화하고 도전할 수 있도록 최적의 환경을 조성하겠다”고 말했다.

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