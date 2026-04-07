대구, 미래모빌리티 혁신 이끌 ‘청년 창업가’ 키운다···12개팀 지원

대구시는 ‘2026 스마트 모빌리티 창업캠프’ 참가팀을 모집한다고 7일 밝혔다.

차세대 모빌리티 기술 및 창업 아이디어를 발굴하고 미래모빌리티 산업을 이끌 인재를 육성하는 것이 사업의 핵심 목표다. 대구시는 2017년부터 한국자동차공학한림원(KAAE)의 자동차 산업 원로들과 함께 이를 추진 중이다.

이번 캠프는 전국 대학(원)생을 대상으로 한다. 대학 교수진 및 자동차 대기업 임원 출신의 전문가들이 참여해 도움을 줄 예정이다. 대구시는 실제 창업과 비즈니스 모델로 이어질 수 있도록 밀착 지원할 계획이다.

참가 신청은 다음 달 22일까지 한국자동차공학한림원 누리집을 통해 하면 된다. 선발된 12개팀은 약 5개월간 전문 프로그램을 소화한 뒤 오는 10월 ‘미래혁신기술박람회(FIX 2026)’ 기간 중 열리는 경연대회에서 최종 성과를 발표할 예정이다.

지난해의 경우 ‘체형 인식 기반 지능형 안전벨트’, ‘드론 연계 자율임무 수행 모빌리티 시스템’, ‘터널 내 차량 충돌방지 시스템’ 등 안전과 효율을 강조한 아이디어들이 발표되며 호응을 얻었다.

정의관 대구시 미래혁신성장실장은 “창의적인 아이디어를 가진 전국의 대학생들이 대구에서 꿈을 구체화하고 도전할 수 있도록 최적의 환경을 조성하겠다”고 말했다.