[속보]‘방산 특사’ 강훈식, 원유·나프타 확보 위해 카자흐·오만·사우디 간다

강훈식 대통령비서실장이 7일 "전략경제협력 대통령 특사로 오늘 저녁 출국해 카자흐스탄, 오만, 사우디아라비아를 방문할 계획임을 알려드린다"고 밝혔다.

강 실장은 대통령 특사로 출국하는 이유에 대해 "작년 기준 호르무즈 해협을 통한 도입 의존도가 원유는 61%, 나프타는 54%에 달하는 우리 경제 특성상 중동 상황이 완전히 해결되기 전까지는 대체 공급선을 확보하는 노력이 절실히 필요한 상황"이라고 설명했다.

강 실장은 "호르무즈 해협 안쪽에 대기 중인 우리나라 국적 선박 26척에 대해서는 탑승 선원의 안전이 최우선이라는 전제 하에 선사의 입장 또 국제적 협력 구도 등을 고려하면서 안전하게 해협을 통과할 수 있는 방안을 마련하겠다"면서 "국민 여러분은 정부의 노력을 믿고 정상적인 일상 경제활동을 영위하길 당부드린다"고 말했다.