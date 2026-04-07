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[속보]‘방산 특사’ 강훈식, 원유·나프타 확보 위해 카자흐·오만·사우디 간다

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본문 요약

강훈식 대통령비서실장이 7일 "전략경제협력 대통령 특사로 오늘 저녁 출국해 카자흐스탄, 오만, 사우디아라비아를 방문할 계획임을 알려드린다"고 밝혔다.

강 실장은 대통령 특사로 출국하는 이유에 대해 "작년 기준 호르무즈 해협을 통한 도입 의존도가 원유는 61%, 나프타는 54%에 달하는 우리 경제 특성상 중동 상황이 완전히 해결되기 전까지는 대체 공급선을 확보하는 노력이 절실히 필요한 상황"이라고 설명했다.

강 실장은 "호르무즈 해협 안쪽에 대기 중인 우리나라 국적 선박 26척에 대해서는 탑승 선원의 안전이 최우선이라는 전제 하에 선사의 입장 또 국제적 협력 구도 등을 고려하면서 안전하게 해협을 통과할 수 있는 방안을 마련하겠다"면서 "국민 여러분은 정부의 노력을 믿고 정상적인 일상 경제활동을 영위하길 당부드린다"고 말했다.

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[속보]‘방산 특사’ 강훈식, 원유·나프타 확보 위해 카자흐·오만·사우디 간다

입력 2026.04.07 10:36

수정 2026.04.07 10:41

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  • 이유진 기자

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춘추관 기자간담회서 출국 계획 밝혀

“말잔치로 끝나지 않게 긴밀히 협의

호르무즈 국내 선박 통과 방안도 마련”

강훈식 대통령비서실장과 김용범 청와대 정책실장이 7일 청와대에서 중동상황 관련 기자간담회를 하고 있다. 연합뉴스

강훈식 대통령비서실장과 김용범 청와대 정책실장이 7일 청와대에서 중동상황 관련 기자간담회를 하고 있다. 연합뉴스

강훈식 대통령비서실장이 7일 “전략경제협력 대통령 특사로 오늘 저녁 출국해 카자흐스탄, 오만, 사우디아라비아를 방문할 계획임을 알려드린다”고 밝혔다.

강 실장은 이날 청와대 춘추관에서 열린 기자간담회에서 이같이 밝히며 “정부 고위급 협의가 말잔치로 끝나지 않도록 실제 석유와 나프타 등을 구입하는 기업과 긴밀히 협의하고, 유조선과 석유제품 운반선 등의 국내 항구 도착까지 필요한 지원을 아끼지 않을 방침”이라고 말했다.

강 실장은 대통령 특사로 출국하는 이유에 대해 “작년 기준 호르무즈 해협을 통한 도입 의존도가 원유는 61%, 나프타는 54%에 달하는 우리 경제 특성상 중동 상황이 완전히 해결되기 전까지는 대체 공급선을 확보하는 노력이 절실히 필요한 상황”이라고 설명했다.

강 실장은 “호르무즈 해협 안쪽에 대기 중인 우리나라 국적 선박 26척에 대해서는 탑승 선원의 안전이 최우선이라는 전제 하에 선사의 입장 또 국제적 협력 구도 등을 고려하면서 안전하게 해협을 통과할 수 있는 방안을 마련하겠다”면서 “국민 여러분은 정부의 노력을 믿고 정상적인 일상 경제활동을 영위하길 당부드린다”고 말했다.

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