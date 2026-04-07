오세훈 “박원순 시즌2 달려가, 치열하게 뛰어 서울 지킬 것” 민주당 비판

오세훈 서울시장이 “일말의 책임도 없이 ‘박원순 시즌2’를 향해 달려가는 오만과 몰상식이 다시 고개를 들고 있다”고 했다. 현재 서울시장 후보 경선을 치르고 있는 더불어민주당을 향한 쓴소리로 해석된다.

오 시장은 7일 자신의 SNS에 “과거의 실패에 대한 성찰은 없고, 오직 권력을 되찾겠다는 집착만 있을 뿐”이라며 “이런 사람들에게 정말 시민의 삶을 맡길 수 있겠습니까”라고 밝혔다.

그러면서도 “다른 누구의 탓도 아니다. 우리가 더 혁신하지 못했고, 우리가 더 깊은 신뢰를 드리지 못했기 때문”이라며 “다가오는 지방선거는 서울을 정상궤도로 올려놓은 변화를 완성할 것인지, 다시 과거의 침체기로 돌아갈 것인지를 가를 중대한 갈림길”이라고 강조했다.

오 시장은 이어 “저부터 더 낮은 자세로, 더 치열하게 뛰겠다. 혁신없는 보수는 다시 무너지고, 통합없는 보수는 결코 이길 수 없다”며 “더 바꾸고 더 모아야 이길 수 있다. 그래야 서울을 지킬 수 있다”고 했다.

오 시장은 이날 자신의 SNS에 2021년 4·7 서울시장 보궐선거 당시 당선 장면을 함께 게시하기도 했다. 박원순 전 시장의 사망으로 공석이 된 서울시장 자리를 놓고 여야가 총력을 기울였지만 결과는 오세훈 후보의 승리였다. 오 후보는 당시 57.5%를 득표해 더불어민주당의 박영선 후보(39.18%)를 18.3%포인트 차이로 크게 이겼다.

한편 오 시장은 지난 임기 동안 달라진 서울에 대해서도 언급했다.

그는 “승리가 확정된 순간, 환호보다 먼저 다가온 그 엄중한 책임감을 단 한순간도 내려놓은 적이 없다”며 “시민 여러분의 선택에 보답하기 위해 지난 5년간 사력을 다해 일해왔다”고 밝혔다.

그러면서 “동행정신이 시정 전반에 흐르기 시작했고, 끊겼던 주택 공급의 물줄기를 되살려 정비 사업장이 활기를 되찾았으며, 청년과 무주택자에게 희망이 생기기 시작했다”고 설명했다.

또 “‘서울시 바로 세우기’를 통해 좌파 기득권이 시정을 좌우하던 시대를 끝내며 무너졌던 행정의 원칙도 다시 세웠다”고 덧붙였다.

한편 국민의힘 서울시장 본경선은 16~17일 치러지며, 최종 후보는 18일 확정된다. 최종 후보는 당원 투표 50%와 일반 여론조사 50%를 반영해 결정된다.