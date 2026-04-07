창간 80주년 경향신문

‘배움으로 채우는 즐거움’···2026 대구시민대학 수강생 모집

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

대구시는 오는 8일부터 '대구시민대학' 수강생을 모집한다고 7일 밝혔다.

또한 인공지능 대전환 흐름에 맞춰 관련 강좌를 기초 및 심화 단계로 세분화해 수준별 맞춤 교육이 가능하도록 설계됐다.

대구 시민이면 누구나 강좌를 들을 수 있다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘배움으로 채우는 즐거움’···2026 대구시민대학 수강생 모집

입력 2026.04.07 11:15

  • 백경열 기자

  • 기사를 재생 중이에요

2026 상반기 대구시민대학 수강생 모집 전단. 대구시 제공

2026 상반기 대구시민대학 수강생 모집 전단. 대구시 제공

대구시는 오는 8일부터 ‘대구시민대학’ 수강생을 모집한다고 7일 밝혔다.

올해 상반기 대구시민대학은 오는 27일부터 6월26일까지 약 2개월간 열린다. 시민들이 직접 제안한 21개 강의와 5개 기획 강의 등 총 26개 강의로 구성됐다.

인공지능(AI) 및 디지털·인문교양·문화예술·직업능력·실용교육 등 시민들의 일상과 밀접한 분야가 포함됐다. 특히 참여형·체험형 교육을 강화했다고 대구시는 설명했다.

주요 강좌로는 ‘AI와 함께하는 나만의 인생 영상’, ‘신중년 경력 설계 수립의 다양한 사례 이해’, ‘백세시대의 자연치유 건강법’, ‘색연필 보타니컬아트’, ‘생활 속 아로마테라피 DIY 클래스’ 등이 있다.

올해는 강좌별 운영 횟수를 기존 3회에서 5회로 늘렸다. 또한 인공지능 대전환 흐름에 맞춰 관련 강좌를 기초 및 심화 단계로 세분화해 수준별 맞춤 교육이 가능하도록 설계됐다.

대구 시민이면 누구나 강좌를 들을 수 있다. 희망자는 ‘대구평생학습플랫폼’을 통해 신청하면 된다. 일부 강좌는 조기 마감될 수 있다.

이은아 대구시 대학정책국장은 “대구시민대학은 시민이 직접 참여하고 함께 만들어가는 대표 평생학습 브랜드”라며 “모든 시민에게 열린 배움의 기회를 제공해 대구 시민들이 행복한 일상을 만들어 가도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글