‘배움으로 채우는 즐거움’···2026 대구시민대학 수강생 모집

대구시는 오는 8일부터 ‘대구시민대학’ 수강생을 모집한다고 7일 밝혔다.

올해 상반기 대구시민대학은 오는 27일부터 6월26일까지 약 2개월간 열린다. 시민들이 직접 제안한 21개 강의와 5개 기획 강의 등 총 26개 강의로 구성됐다.

인공지능(AI) 및 디지털·인문교양·문화예술·직업능력·실용교육 등 시민들의 일상과 밀접한 분야가 포함됐다. 특히 참여형·체험형 교육을 강화했다고 대구시는 설명했다.

주요 강좌로는 ‘AI와 함께하는 나만의 인생 영상’, ‘신중년 경력 설계 수립의 다양한 사례 이해’, ‘백세시대의 자연치유 건강법’, ‘색연필 보타니컬아트’, ‘생활 속 아로마테라피 DIY 클래스’ 등이 있다.

올해는 강좌별 운영 횟수를 기존 3회에서 5회로 늘렸다. 또한 인공지능 대전환 흐름에 맞춰 관련 강좌를 기초 및 심화 단계로 세분화해 수준별 맞춤 교육이 가능하도록 설계됐다.

대구 시민이면 누구나 강좌를 들을 수 있다. 희망자는 ‘대구평생학습플랫폼’을 통해 신청하면 된다. 일부 강좌는 조기 마감될 수 있다.

이은아 대구시 대학정책국장은 “대구시민대학은 시민이 직접 참여하고 함께 만들어가는 대표 평생학습 브랜드”라며 “모든 시민에게 열린 배움의 기회를 제공해 대구 시민들이 행복한 일상을 만들어 가도록 적극 지원하겠다”고 말했다.