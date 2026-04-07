정부, 인도네시아에 KF-21 ‘보라매’ 시제기 1대 양도 합의

정부가 한국형 전투기 KF-21 ‘보라매’의 공동 개발국인 인도네시아에 KF-21 시제기 6대 중 1대를 양도하기로 합의한 것으로 전해졌다.

7일 방위사업청이 국회 국방위원회 소속 강대식 국민의힘 의원실에 제출한 자료에 따르면 한국과 인도네시아는 지난 2월 KF-21 공동개발 사업의 가치이전 방안에 대해 실무 합의를 마쳤다.

가치이전 규모는 인도네시아 측이 KF-21 개발 과정에서 부담한 분담금 6000억원 수준이다. 세부 항목으로는 KF-21 시제기 5호기 3500억원, 개발자료 758억원, 참여대금(인도네시아 연구인력 인건비) 및 기술이전 1742억원 등이다.

인도네시아에 양도하는 기체는 조종사 1명이 탑승하는 단좌기다. 이 기체는 2023년 5월 최초 비행에 성공해 주로 능동전자주사식위상배열(AESA) 레이더 등 항공전자 성능 검증 시험과 공중급유시험에 투입됐다.

당초 인도네시아는 전체 개발비의 20％인 약 1조6000억원을 분담하는 조건으로 보라매 개발 사업에 참여했다. 그러나 경제난 등을 이유로 지급을 연체하다가 지난해 최종적으로 분담금을 6000억원으로 줄였다.

인도네시아는 현재까지 전체 분담금 6000억원 가운데 5360억원을 납부했으며, 오는 6월까지 잔여금 640억원도 모두 완납할 계획이다.

방사청은 인도네시아가 분담금 납부를 마치는대로 시제기와 개발자료 이전 시기를 결정할 방침이다.

정부는 이번 가치이전 절차와는 별개로 인도네시아에 KF-21 16대를 수출하기 위한 협의도 진행하는 것으로 알려졌다.