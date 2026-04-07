[속보]“잦은 경보기 오작동···그날도 직원이 껐다” 안전공업 화재 정황 확인

대전경찰청, 손주환 대표 포함 5명 입건 불법 증축·안전관리 부실 등 수사 확대

74명의 사상자가 발생한 대전 안전공업 화재 참사를 수사 중인 경찰이 화재 당시 경보기가 회사 직원에 의해 인위적으로 꺼진 정황을 확인했다. 대피 경보가 제대로 작동하지 않으면서 인명 피해가 커졌을 가능성에 수사 무게가 실리고 있다.

대전경찰청 ‘대덕구 공장 화재 사건 전담수사팀’은 업무상과실치사상 혐의로 손주환 대표 등 관계자 5명을 입건했다고 7일 밝혔다. 입건된 이들은 손 대표를 포함한 임원 3명과 소방·안전 분야 팀장급 직원 2명이다.

이들은 공장 내 안전관리 의무를 소홀히 해 화재로 14명이 숨지고 60명이 다치는 대형 인명피해를 초래한 혐의를 받는다.

경찰은 화재 당시 경보기가 인위적으로 꺼졌을 가능성이 높은 것으로 보고 있다. 조사 결과, 화재 경보기가 울린 직후 곧바로 꺼졌고 이후 대피 방송도 이뤄지지 않았다는 진술이 다수 확보됐다.

조대현 대전경찰청 광역범죄수사대장은 “화재 경보기에 최초로 접근한 인물을 특정했으며 입건자 중 1명”이라며 “당사자는 경보기를 끈 것이 아니라 다른 특정 버튼을 눌렀다고 진술하고 있으나, 실제로는 해당 버튼이 존재하지 않는 것으로 확인됐다”고 말했다.

이어 “사이렌과 대피 방송 등 4개 스위치가 모두 꺼져 있었던 점으로 볼 때 누군가가 의도적으로 조작했다고 볼 수밖에 없다”며 “현재 진술의 신빙성을 확인 중”이라고 덧붙였다.

경찰은 평소 공장에서 화재경보기 오작동이 잦았다는 점도 주목하고 있다. 실제로 현장에는 ‘경보기 끄는 방법’만 적힌 메모가 부착돼 있었던 것으로 확인됐다. 정상적인 절차인 현장 확인보다 경보기를 먼저 끄는 관행이 있었을 가능성이 제기되는 부분이다.

손 대표는 경찰 조사에서 2015년 하반기 불법 증축된 문제의 ‘2.5층’ 복층 휴게공간에 대해서도 본인의 승인 아래 건축된 사실을 대체로 인정하고 있는 것으로 알려졌다. 해당 휴게공간은 허가 없이 설치된 구조물로, 스프링클러 등 기본적인 소방시설이 갖춰지지 않았던 것으로 파악됐다.

이 공간에서는 사망자 9명이 발견되는 등 피해가 집중됐다. 경찰은 이 불법 구조물이 인명 피해를 키운 주요 원인 중 하나로 보고 있다.

경찰은 전날 이 복층 공사를 진행한 업체에 대해 압수수색을 실시하고 휴대전화와 업무 자료 등을 확보해 분석 중이다.

현재까지 안전공업 직원과 관련 공무원 등 총 107명이 경찰 조사를 받았으며 현장 노동자들로부터는 “바닥이 미끄러워 보행이 어려웠다” “작업 환경이 전반적으로 열악했다”는 공통된 진술도 확보됐다.

노동당국은 손 대표의 ‘막말 논란’과 관련한 직장 내 괴롭힘 여부에 대해서도 별도 조사에 착수할 예정이다.

앞서 경찰은 경영진 6명에 대해 출국금지 조치를 내리고 수사를 확대하고 있다.

이번 화재는 지난달 20일 오후 1시17분쯤 대전 대덕구 문평동 안전공업 공장에서 발생해 약 10시간30분 만에 진화됐다.