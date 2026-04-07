트럼프 “구조작전 처음 보도한 기자, 취재원 밝히든지 아니면 감옥 가야”

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 격추된 미군 전투기 탑승자에 대한 구조작업이 진행중인 상황에서 이를 맨 처음 보도한 기자가 취재원을 공개하지 않으면 감옥에 보내겠다고 경고했다.

트럼프 대통령은 6일(현지시간) 백악관 기자회견에서 “F-15E 전투기가 이란군에 의해 격추된 후 탑승자 두 명 중 한 명을 구조한 후 나머지 한 명에 대한 수색 작업이 극비리에 진행 중인 상황에서 누군가가 이 사실을 외부에 유출했다”고 밝혔다.

그는 “유출자가 누군지는 곧 알아낼 수 있을 것”이라면서 “해당 사실을 첫 보도한 언론사를 찾아가 ‘국가 안보 사안이니 취재원을 공개하든지, 아니면 감옥에 가라’고 말할 것이기 때문”이라고 말했다. 그는 해당 언론사가 어디인지는 밝히지 않았다.

트럼프 대통령은 “이란 정부가 언론사 보도를 보고 자국 영토 내에 미군이 있다는 사실을 알게 되자 포상금을 내걸고 그를 먼저 잡으려 하면서 상황이 훨씬 어려워졌다”면서 “우리는 유출자를 반드시 찾아내야 한다”고 말했다.

앞서 지난 3일 F-15E 전투기가 이란군 미사일에 격추된 후 조종사는 즉시 구조됐으나 무기 체계 장교는 한동안 행방이 확인되지 않아 미군과 이란군이 치열한 수색 경쟁을 벌였다. 미군은 지난 4일 장교 구조에 극적으로 성공했다.

트럼프 대통령은 “기사를 쓴 기자는 취재원이 누군지 말하지 않으면 감옥에 가게 될 것이며, 모두가 (이 사안이 국가 안보 사항이라는 것을) 이해할 것이라고 생각한다”고 강조했다.

언론의 자유를 중시하는 미국에서 기자에게 취재원 공개를 요구하는 경우는 극히 드물지만, 연방 정부가 국가 안보에 중요하다고 판단할 경우 예외가 될 수 있다고 폴리티코는 전했다. 실제 2003년 뉴욕타임스 기자였던 주디스 밀러는 미 중앙정보국(CIA) 비밀요원의 신분을 알려준 취재원 공개를 끝내 거부해 법정 모독 혐의로 85일간 수감된 적이 있다. 언론의 취재원 보호 원칙과 국가 안보, 사법권 사이의 충돌을 극명하게 보여준 이 사건은 미국 언론 역사에서 중요한 사례로 기록됐다.

그러나 당시 취재원 공개 요구와 수감 결정은 모두 행정부가 아닌 사법절차에 따라 이뤄졌다는 점에서 차이가 있다. 컬럼비아 대학 ‘나이트 수정헌법 1조 연구소’의 제이밀 자퍼 소장은 “대통령이 기자에게 취재원 공개를 강요하겠다고 위협한 것은 언론 자유를 침해할 수 있다”고 워싱턴포스트(WP)에 말했다. 트럼프 행정부는 지난 1월에도 기밀 자료를 입수해 보도했다는 이유로 WP 기자의 자택을 압수수색 한 바 있다.

WP는 “조 바이든 행정부 시절 법무부는 정보 유출 사건을 조사할 때 기자들의 기록을 압수하는 방식으로 유출자를 파악하지 않겠다고 밝혔지만, 이 같은 조치는 트럼프 행정부 들어 모두 폐지됐다”고 지적했다.