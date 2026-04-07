광주 우치동물원, 경남 구조 수달 입식···가을께 ‘달순이’와 합사

광주시 우치공원관리사무소는 “멸종위기 야생동물 1급이자 천연기념물 제330호인 수달 1마리를 새 가족으로 맞았다”고 7일 밝혔다.

이 수달은 지난해 11월 경남 함안군 군북면 천변에서 포유 상태로 발견돼 경남야생동물센터에서 관리해 왔다.

야생동물은 구조 후 자생력을 회복하면 야생으로 돌려보내야 한다. 하지만 이 수달은 이 수달은 재활관리사들의 손에자라 자연으로 돌아가기 어렵다고 야생동물센터 측은 판단했다.

우치동물원은 국가유산청의 생활환경 검토를 거쳐 지난달 입식 허가를 받았다.

입식한 수달은 현재 우치동물원에서 생활하고 있는 수달인 ‘달순’이와 함께 지내게 된다. ‘달순’이는 2021년 여름 장등저수지에서 3개월의 나이로 광주야생동물구조관리센터에 구조됐으나, 자연으로 돌아가지 못하고 2024년 우치동물원에 입식됐다.

우치동물원은 두 수달이 서로 친해질 수 있도록 적응 기간을 둔 후 이달 중 새 가족을 관람객들에게 공개할 계획이다.

특히 실제 서식지와 유사한 환경의 동물 친화적 수달 생태공간을 조만간 새로 조성해 수달 2마리를 입주시킬 예정이다.

성창민 우치공원관리사무소장은 “각각 영남과 호남에서 태어나 홀로 살아남아야 했던 아픈 기억을 공유한 수달 두 마리가 서로 든든한 친구가 돼 관람객을 만날 준비를 하는 중이다”며 “멸종위기 야생동물의 안식처 역할을 할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.