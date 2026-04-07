완도 해안도로, ‘일몰·야경’ 명소화 시동··· 153억 들여 관광거점 육성

전남 완도군은 “총 153억원을 투입해 군외면 일대 해안도로를 관광 명소로 탈바꿈시키는 ‘해안도로 관광 경관 명소화 사업’을 본격 추진한다”고 7일 밝혔다.

이 사업은 문화체육관광부 주관 ‘남부권 광역 관광 개발 사업’의 일환으로 진행된다. 사업 구간은 군외면 대문리에서 당인리에 이르는 해안도로다.

1단계 일몰 아트 공원, 2단계 갯바람·미소 아트 공원, 3단계 해안 경관길(노을 전망대)을 차례로 조성한다. 군은 현재 기본 및 실시설계 용역을 진행 중이며 지방재정 투자 심사 등 사전 행정 절차는 완료했다.

올해 추진하는 1단계 사업에는 83억원이 투입된다. 일몰과 야경을 감상할 수 있는 ‘썬셋 머무름당’을 비롯해 전망 공간, 포토존, 스마트 망원경 등을 설치한다.

특기존 수목을 최대한 보존하면서 해안 조망권을 확보하는 친환경 공법을 적용한다. 연말까지 주요 테마 시설물과 조형물 제작 및 배치를 마무리할 예정이다.

2단계 사업인 갯바람 공원과 미소 아트 공원은 2027년 최종 준공을 목표로 추진한다.

완도군 관계자는 “단순한 경관 조성을 넘어 해안도로가 다시 찾고 싶은 명소가 될 수 있도록 사업을 차질 없이 추진하겠다”라고 말했다.