‘남양주 스토킹 살인’ 이후 점검하니···관계성 범죄 구속영장 신청 4.8배 증가

경찰이 ‘남양주 스토킹 살인사건’ 이후 관계성 범죄 대응을 강화하면서 구속영장을 약 4.8배 더 신청한 것으로 나타났다.

경찰청은 7일 스토킹·가정폭력 등 관계성 범죄 전수점검 결과를 발표했다. 지난 3월18일부터 4월2일까지 16일 동안 2만2388건을 점검했고 이 가운데 1626건을 고위험 사건으로 분류했다.

경찰은 점검 기간 고위험 사건을 중심으로 강제 조치를 크게 늘렸다. 구속영장 신청은 일평균 5.1건에서 24.3건으로 늘어 약 4.8배 증가했다. 유치 신청은 460건으로 전년보다 678% 늘었고 전자장치 부착 신청도 371건으로 867% 증가했다.

피해자 보호 조치도 늘렸다. 민간경호는 전년보다 200% 증가했고 지능형 CCTV 설치도 105% 늘었다.

감찰조사에서는 남양주 사건 당시 대응이 미흡했던 것으로 확인됐다. 경찰은 관련자 16명을 징계위원회에 넘기고 2명은 수사를 의뢰했다. 관할 경찰서장 등 책임자에 대해서도 인사 조치를 할 예정이다.

경찰은 앞으로 법무부와 전자발찌 부착 대상자와 접근금지 대상자 정보를 공유하고 가해자 전자장치와 피해자 스마트워치를 연동해 보호 체계를 강화할 계획이다. 또 위험도 중심 사건 분류 체계를 정착시키고 관계기관과 협의해 가해자 격리 조치의 실효성을 높이겠다고 했다.

앞서 지난달 14일 남양주시 한 거리에서 40대 남성 A씨가 20대 여성 B씨를 흉기로 살해하는 사건이 있었다. A씨는 약 10개월 전 흉기 위협으로 접근금지 명령을 받고도 피해자를 계속 스토킹해 수사 대상에 올랐다. 하지만 경찰이 구속영장 신청을 미루는 사이 범행을 저질렀다. 이 때문에 경찰이 막을 수 있는 범행을 방지하지 못했다는 비판이 나왔다.