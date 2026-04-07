제주 농지에 폐기물 34톤 ‘슬쩍’… 자치경찰, 역추적으로 잡았다

제주 서귀포 대정읍 영락리 일대 농지에 폐기물 34톤 불법 투기 일당 검찰 송치

농지에 사업장 폐기물을 무단으로 방치한 영농법인과 공사 관계자들이 자치경찰에 적발돼 검찰에 넘겨졌다.

제주자치경찰단은 서귀포시 대정읍 영락리 한 농지에 사업장 폐기물을 무단으로 운반·적치해 폐기물관리법을 위반한 혐의로 공사 관리 관계자 A씨와 시공업체 관계자 B씨, C영농법인을 불구속 기소 의견으로 검찰에 송치했다고 7일 밝혔다.

수사 결과, A씨와 B씨는 지난해 11월부터 12월 초 사이 공사 현장에서 나온 폐목재와 폐토석 등 사업장 폐기물 약 34톤을 정식 처리 절차 없이 외부 농지로 반출한 혐의를 받는다.

해당 공사를 발주한 영농법인도 관리·감독 소홀 등 업무 연관성이 인정돼 폐기물관리법상 양벌규정에 따라 수사 대상에 포함됐다.

자치경찰은 현장에 쌓인 폐기물의 종류와 상태를 정밀 분석하는 역추적 수사를 진행했다. 특히 폐목재, 건축자재 잔재물, 토석류 등의 특성을 일일이 비교하는 현장 조사를 통해 발생 지점을 특정했으며, 이를 토대로 관련자들의 혐의를 입증했다.

송행철 서귀포지역경찰대장은 “건설 공사 과정에서 발생하는 사업장 폐기물은 법령에 정해진 절차에 따라 적법하게 처리돼야 한다”면서 “환경을 해치는 불법 행위는 엄정하게 대응하겠다”고 말했다.