부산 대표 음식점·음식문화 소개 책자 발간

부산시는 지역 대표 음식점과 차별화된 미식 문화를 담은 가이드북 ‘2026 부산의 맛’을 발간했다고 7일 밝혔다.

이번 가이드북은 엄격한 기준을 거쳐 선정한 부산 전역 146개 음식점을 한·영·중·일 4개 국어로 상세히 소개하며, 단순한 맛집 정보를 넘어 식재료 생산자와 셰프 인터뷰 등 지역 음식 생태계의 전 과정을 심도 있게 다뤘다.

특히 올해는 외국인 관광객의 이용 편의를 높였다. ‘디지털 외국어 메뉴판 지원사업’에 선정된 식당 50곳의 큐알(QR) 코드를 수록해 영어, 중국어, 일본어 등 총 7개 언어로 메뉴 확인이 가능하도록 설계했다.

또한 부산 우수 식품 제조사와 협업한 ‘부산 음식 레시피 시즌3’를 수록해 지역 특산물을 활용한 미식 콘텐츠의 외연을 넓혔다.

‘2026 부산의 맛’은 실물 책자로 제작돼 주요 관광안내소와 영사관, 선정 식당 등에 비치되며, 부산 관광 포털 누리집(visitbusan.net)을 통해 온라인으로도 열람하거나 내려받을 수 있다.

시는 이번 발간을 통해 글로벌 미식 도시로서의 위상을 확고히 한다는 방침이다.