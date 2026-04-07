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김해 ‘국제 비즈니스 도시’ 조성 추진···10만개 일자리 창출

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경남도와 김해시는 김해 화목동 일대를 항만·공항·철도를 잇는 '트라이포트'의 핵심 배후 거점이자 세계적인 국제 비즈니스 도시로 조성할 계획이라고 7일 밝혔다.

경남도는 실질적인 성과를 위해 '전국 최초 국제물류진흥지역' 및 '경제자유구역' 지정을 추진, 국내외 기업에 세제 혜택과 규제 완화를 제공할 방침이다.

경남도는 김해 화목동을 일터와 삶터가 공존하는 '자족형 복합도시'로 탈바꿈시켜, 동북아 물류·비즈니스의 새로운 심장부로 육성할 계획이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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김해 ‘국제 비즈니스 도시’ 조성 추진···10만개 일자리 창출

입력 2026.04.07 13:34

  • 김정훈 기자

  • 기사를 재생 중이에요

박완수 경남도지사와 홍태용 김해시장 등이 7일 도청 프레스센터에서 국제 비즈니스 도시로 조성하기 위한 프로젝트를 발표하고 있다. 경남도 제공

박완수 경남도지사와 홍태용 김해시장 등이 7일 도청 프레스센터에서 국제 비즈니스 도시로 조성하기 위한 프로젝트를 발표하고 있다. 경남도 제공

경남도와 김해시는 김해 화목동 일대를 항만·공항·철도를 잇는 ‘트라이포트’의 핵심 배후 거점이자 세계적인 국제 비즈니스 도시로 조성할 계획이라고 7일 밝혔다.

도는 지난 3월 ‘국제물류진흥지역 특별법’ 통과로 법적 기반이 마련됨에 따라 총 8조 5000억원을 투자해 20조원의 생산유발효과를 거두는 중장기 사업을 추진한다고 이날 발표했다.

이번 사업의 핵심은 화목동 일대 33만㎡ 부지에 들어설 동남권 최대 규모의 ‘글로벌 MICE 거점’이다. 축구장 50개 크기의 초대형 컨벤션 센터와 특급호텔, 비즈니스 쇼룸 등을 집적해 수도권에 편중된 글로벌 전시·회의 수요를 흡수한다. 여기에 4조원 이상이 투입되는 ‘복합물류 허브’와 ‘AI·로봇 클러스터’가 더해져, 단순 창고업을 넘어 제조·가공이 결합된 고부가가치 물류 산업 지형을 완성한다.

사업이 완료하면 부가가치 유발효과는 7조 8000억원에 달하며, 첨단 물류 및 로봇 산업 분야를 중심으로 10만 명 이상의 고용 창출이 이루어질 전망이다. 김해와 진해신항, 가덕도 신공항을 연결하는 광역 교통망 확충은 연간 수천억 원의 물류비용 절감 효과를 가져올 것으로 기대했다.

경남도는 실질적인 성과를 위해 ‘전국 최초 국제물류진흥지역’ 및 ‘경제자유구역’ 지정을 추진, 국내외 기업에 세제 혜택과 규제 완화를 제공할 방침이다.

경남도는 김해 화목동을 일터와 삶터가 공존하는 ‘자족형 복합도시’로 탈바꿈시켜, 동북아 물류·비즈니스의 새로운 심장부로 육성할 계획이다.

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