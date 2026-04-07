구윤철 “종량제 봉투, 3개월 이상 재고 있어…가짜뉴스 즉각 대응”

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 7일 쓰레기 종량제 봉투 대란 우려와 관련해 “3개월 이상 재고를 가지고 있다”고 말했다.

구 부총리는 이날 국회 예산결산특별위원회 전체회의에서 노종면 더불어민주당 의원이 ‘종량제 봉투와 관련한 허위조작 정보가 범람한다’고 지적하자 “정부는 굉장히 심각하게 받아들이고 있다”며 이같이 말했다.

구 부총리는 “일부 지방정부에서 조금 모자란 부분은 서로 돌려서 빌려주면 되는데, 마치 지금 당장 쓰레기봉투를 못 사는 것처럼 하니 (시민들이) 막 사 가지고 온다”며 “그러다 보니 가수요가 붙어서 정작 사다놔도 쓰지도 않고, 또 어떤 분은 없어서 못 산다”고 말했다.

구 부총리는 “경제에 미치는 영향이 굉장히 크기 때문에 가짜 뉴스에 대해서는 즉각적으로 대응하고, 이런 일이 일어나지 않도록 국민에게 직접 알리는 소통도 강화하겠다”고 말했다.

노 의원이 ‘이재명 대통령이 가짜뉴스를 퍼뜨리는 것은 반란 행위에 해당할 수 있다고까지 강조했다’고 말하자, 구 부총리는 “국익을 저해하는 굉장히 심각한 일”이라고 답했다.

김성환 기후에너지환경부 장관은 ‘추가경정예산안에 재생 원료를 사용한 종량제 봉투 공급 관련 증액이 필요하다’는 지적을 받고 “정부 제안에 없었는데, 국회 기후에너지환경노동위원회에서 이번 의회 심의 과정에서 추가 증액을 해줬다”고 답했다.