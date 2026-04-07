“사업주가 이주노동자 신체에 고압 에어건 쏴 장기 손상”···경찰, 수사전담팀 편성

경기 화성시의 한 제조업체에서 사업주가 이주노동자의 신체에 에어건을 분사해 장기가 손상되는 사건이 발생했다.

경기남부경찰청은 7일 화성시 A업체에서 발생한 이주 노동자 상해사건과 관련해 광역수사대 수사전담팀 10명을 편성해 수사에 착수했다고 밝혔다.

A업체에서는 지난 2월20일 태국 국적의 이주노동자 B씨가 중상을 입는 사건이 발생했다. 사건 당일 B씨가 일을 하고 있었는데 업체 대표 C씨가 다가와 항문에 에어건을 분사한 것으로 전해졌다.

이로 인해 B씨는 복부가 급격히 부풀어 오르며 호흡 곤란 증세를 보였고, 장기 손상까지 이어진 것으로 알려졌다.

해당 업체는 사건이 발생한 뒤 B씨의 불안정한 체류 자격을 악용해 본국으로 귀국시키려 한 의혹도 받고 있다.

경찰 관계자는 “고용노동부 경기지방고용노동청 광역노동기준감독과와 합동해 신속한 현장 조사로 유사사례 발생 여부 확인 등 전반적인 사항을 점검하여 엄중히 수사할 예정”이라며 “외국인 이주노동자인 피해자 보호를 위해 심리상담, 치료비 지원 등 실질적인 도움을 받을 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.