임신부 이송 지연에 쌍둥이 한 명 숨져···허점 드러낸 응급 이송 체계

조산 증세를 보인 쌍둥이 임신부가 대구에서 이송 병원을 찾지 못해 헤매다 아이 한 명을 잃고 다른 한 명도 중태에 빠진 사실이 뒤늦게 알려졌다.

7일 대구시와 소방당국 등에 따르면, 지난 2월28일 대구지역 한 호텔에 머물던 임신 28주차 미국 국적의 산모가 복통과 함께 조산 징후를 보였다. 당시 남편은 인근 산부인과에 연락했지만, 진료 이력이 없다는 이유 등으로 대학병원 방문을 권유받았다.

이들은 경기 성남시에 거주하다가 대구를 찾은 상태였다. 산모는 이후 증상이 악화됐고, 다음 날 새벽 119에 신고했다. 현장에 도착한 구급대는 산모를 구급차에 태우고 이송 병원을 찾았지만 산부인과 전문의 부재나 신생아 중환자실 병상 부족 등을 이유로 수용이 어렵다고 밝혔다.

소방당국은 고위험 산모 및 신생아 치료를 위한 장비 등이 갖춰진 권역모자의료센터 2곳(계명대 동산병원·칠곡경북대병원)과 지역모자의료센터 3곳(경북대병원·대구가톨릭대병원·대구파티마병원) 등 7곳에 이송 여부를 문의했던 것으로 파악됐다.

이에 남편은 직접 차량을 운전해 수도권 병원으로 이동하기로 결정했다. 그는 이동 중에도 119와 연락하며 이송 가능한 병원을 찾았다. 하지만 환자 정보 전달과 이송 방향 등에 따른 혼선으로 원활한 이송이 이뤄지지 못했다.

우여곡절 끝에 분당서울대병원으로 옮겨질 당시 산모는 이미 양수가 터지고 혈압도 떨어진 상태였다. 임신부는 신고 약 4시간 만에 병원에서 응급 제왕절개 수술을 받았다.

쌍둥이 가운데 한 명은 저산소증으로 출생 직후 숨졌고, 다른 한 명은 뇌 손상을 입어 치료를 받는 것으로 전해졌다. 산모는 생명에 지장이 없는 상태다. 유족측은 국가 등을 상대로 법적 대응을 검토 중인 것으로 알려졌다.

앞서 대구에서는 2023년 10대 응급환자가 병원을 전전하다 숨진 이른바 ‘응급실 뺑뺑이’ 사망 사건 이후 이송 지연과 수용 거부 문제를 해소하기 위한 ‘책임형 응급의료 체계’ 등 대책이 시행되고 있다.

대구시 관계자는 “당시 권역모자의료센터로 지정된 지역 대학병원 등에는 쌍둥이 조산 환자 수용이 가능한 인큐베이터 등이 없던 상황이었다”면서 “헬기로 이송하는 방안 역시 산모 복압 증가 등에 따라 위험할 수 있어 이뤄지지 못했다”고 말했다.