창간 80주년 경향신문

“전통시장에서 커피를? ···전통시장으로 봄나들이 가볼까”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

전통시장을 찾는 방문객들의 '커피' 소비가 최근 몇 년 새 크게 늘어난 것으로 나타났다.

KB국민카드는 전통시장 관련 가맹점의 신용·체크카드 매출이 4년사이 16% 늘어났다고 7일 밝혔다.

이는 지난 2022년부터 지난해까지 4년간 전통시장 관련 가맹점에서 이뤄진 신용∙체크카드 결제 3억3000만건과 방문객 3000만명의 데이터를 분석한 결과다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

“전통시장에서 커피를? ···전통시장으로 봄나들이 가볼까”

입력 2026.04.07 13:53

  • 배재흥 기자

  • 기사를 재생 중이에요

KB국민카드는 7일 “전통시장이 매출이 먹거리 중심으로 성장하고 있다”고 밝혔다. KB국민카드 제공

KB국민카드는 7일 “전통시장이 매출이 먹거리 중심으로 성장하고 있다”고 밝혔다. KB국민카드 제공

전통시장을 찾는 방문객들의 ‘커피’ 소비가 최근 몇 년 새 크게 늘어난 것으로 나타났다. 전통시장에서 커피와 디저트를 파는 곳도 함께 늘었다. 여행객들의 주요 관광 코스로 자리잡은 시장이 복합 소비 공간으로 변화하고 있다는 분석이 나온다.

KB국민카드는 전통시장 관련 가맹점의 신용·체크카드 매출이 4년사이 16% 늘어났다고 7일 밝혔다.

이는 지난 2022년부터 지난해까지 4년간 전통시장 관련 가맹점에서 이뤄진 신용∙체크카드 결제 3억3000만건과 방문객 3000만명의 데이터를 분석한 결과다.

예산시장 먹거리

예산시장 먹거리

분석 결과, 지난해 전통시장 매출액은 2022년보다 16%, 매출 건수는 18% 증가한 것으로 집계됐다. 전통시장 유효 가맹점 수는 지난해 말 기준 12만8000개로 2022년과 비교해 약 4000개 늘었다.

눈에 띄는 건 업종별 매출 지표다. 시장인 만큼 건어물이나 반찬 등 가공식품(44%) 매출이 가장 많이 올랐지만 커피·음료(40%)도 못지않게 상승 폭이 컸다. 분식·간식(35%)까지 포함하면 먹거리 위주로 매출이 증가했다고 KB국민카드는 설명했다.

특히 지난해 커피·음료 가맹점 수는 2022년보다 11% 증가했다. 실제로 강원권에서 매출이 가장 많이 오른 강릉 중앙시장과 카페를 함께 검색해보면, 시장에서 음료와 함께 디저트를 판매하는 업장이 다수 노출된다.

KB국민카드는 농수축산물 매출 역시 안정적인 증가세를 보였으며 전통적인 장보기뿐 아니라 간편식·외식형 소비가 함께 성장하는 구조가 형성된 것으로 보인다고 분석했다.

지역별 전통시장 매출 증가율은 호남권(25%)이 가장 높았으며 경상권(24%), 충청권(23%), 강원권(18%), 수도권(14%) 순이었다. 방문객 수는 충청권(28%), 호남권(22%), 경상권(20%), 강원권(20%), 수도권(5%) 순으로 증가 폭이 컸다.

KB국민카드 관계자는 “전통시장은 단순 장보기 공간을 넘어 외식·간식·관광 소비가 결합한 복합 소비 공간으로 변화하고 있다”며 “특히 지역별 특성과 맞물린 소비 증가가 전통시장 활성화에 중요한 역할을 하는 것으로 확인된다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글