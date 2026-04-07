“전통시장에서 커피를? ···전통시장으로 봄나들이 가볼까”

전통시장을 찾는 방문객들의 ‘커피’ 소비가 최근 몇 년 새 크게 늘어난 것으로 나타났다. 전통시장에서 커피와 디저트를 파는 곳도 함께 늘었다. 여행객들의 주요 관광 코스로 자리잡은 시장이 복합 소비 공간으로 변화하고 있다는 분석이 나온다.

KB국민카드는 전통시장 관련 가맹점의 신용·체크카드 매출이 4년사이 16% 늘어났다고 7일 밝혔다.

이는 지난 2022년부터 지난해까지 4년간 전통시장 관련 가맹점에서 이뤄진 신용∙체크카드 결제 3억3000만건과 방문객 3000만명의 데이터를 분석한 결과다.

분석 결과, 지난해 전통시장 매출액은 2022년보다 16%, 매출 건수는 18% 증가한 것으로 집계됐다. 전통시장 유효 가맹점 수는 지난해 말 기준 12만8000개로 2022년과 비교해 약 4000개 늘었다.

눈에 띄는 건 업종별 매출 지표다. 시장인 만큼 건어물이나 반찬 등 가공식품(44%) 매출이 가장 많이 올랐지만 커피·음료(40%)도 못지않게 상승 폭이 컸다. 분식·간식(35%)까지 포함하면 먹거리 위주로 매출이 증가했다고 KB국민카드는 설명했다.

특히 지난해 커피·음료 가맹점 수는 2022년보다 11% 증가했다. 실제로 강원권에서 매출이 가장 많이 오른 강릉 중앙시장과 카페를 함께 검색해보면, 시장에서 음료와 함께 디저트를 판매하는 업장이 다수 노출된다.

KB국민카드는 농수축산물 매출 역시 안정적인 증가세를 보였으며 전통적인 장보기뿐 아니라 간편식·외식형 소비가 함께 성장하는 구조가 형성된 것으로 보인다고 분석했다.

지역별 전통시장 매출 증가율은 호남권(25%)이 가장 높았으며 경상권(24%), 충청권(23%), 강원권(18%), 수도권(14%) 순이었다. 방문객 수는 충청권(28%), 호남권(22%), 경상권(20%), 강원권(20%), 수도권(5%) 순으로 증가 폭이 컸다.

KB국민카드 관계자는 “전통시장은 단순 장보기 공간을 넘어 외식·간식·관광 소비가 결합한 복합 소비 공간으로 변화하고 있다”며 “특히 지역별 특성과 맞물린 소비 증가가 전통시장 활성화에 중요한 역할을 하는 것으로 확인된다”고 말했다.