“이란 시민 자유” 핑계로 ‘석유·호르무즈 통행료’에 눈독 들이는 트럼프

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 발전소와 교량 폭격은 전쟁범죄에 해당할 수 있다는 비판을 일축하며 “자유를 원하는 이란 시민들은 우리가 폭격해주길 원하고 있다”고 주장했다. 그러면서 이란의 석유를 ‘전리품’으로 챙기고, 호르무즈 해협 통행료를 미국이 걷고 싶다고 말했다. 이란 시민의 자유를 핑계로 자신의 잇속을 챙기려 하고 있다는 지적이 나온다.

트럼프 대통령은 6일(현지시간) 백악관에서 기자회견을 열고 이란이 7일 오후 8시로 설정된 최후통첩 시한까지 합의하지 않으면 “4시간 내로 이란의 모든 다리가 완전히 파괴되고 모든 발전소가 파괴될 것”이라고 경고했다.

기자회견에 배석한 피트 헤그세스 국방장관도 “대통령의 지시에 따라 작전 개시 이후 오늘 가장 많은 양의 타격이 이뤄질 것이고, 내일은 오늘보다 더 많을 것”이라며 “트럼프 대통령은 장난치지 않는다”고 말했다.

트럼프 대통령은 이란 에너지 시설과 교량 등 민간 기반시설을 폭격할 경우 이란인들이 큰 고통을 겪게 될 것이란 질문에 “이란인은 자유를 위해 기꺼이 고통을 감수하려 할 것”이라고 주장했다. 이어 “수많은 도청 정보를 통해 계속 폭격해달라는 이란인들의 목소리를 입수했다”면서 “만약 우리가 그 지역을 타격하지 않고 떠나면 그들은 우리에게 ‘돌아와 달라, 돌아와 달라’고 할 것”이라고 말했다.

그러나 이란의 자유를 위한 것이라는 주장과 달리, 트럼프 대통령은 회견 도중 이란의 이권에 대한 속내를 여러 차례 드러냈다. 그는 “미국은 지난 100여 년 동안 한 번도 전리품을 가져가지 않았지만, 나는 사업가”라면서 “전리품은 승자의 몫”이라고 말했다. 그러면서 ‘베네수엘라 모델‘을 거론했다. 그는 “베네수엘라 전쟁은 45분 만에 끝났지만, 우리는 그곳에서 1억 배럴 이상의 석유를 가져왔다”며 “전쟁 비용의 수 배를 가져온 셈”이라고 말했다.

트럼프 대통령은 앞서 열린 부활절 행사에서도 “내가 선택할 수 있다면 석유를 가져오고 싶다”며 “거기(이란)에 있으니까 가져갈 수 있다”고 말했다.

트럼프 대통령은 또 이란이 아니라 미국이 호르무즈 해협 통행료를 걷고 싶다는 뜻도 밝혔다. 그는 ‘이란이 해협 통행료를 부과하고 있는 상태에서 철수할 의향이 있느냐’는 질문에 “미국이 부과하는 것은 어떠냐”고 되물었다. 그는 “우리는 군사적으로 완전히 그들을 제압했고, 이란에 남은 것은 ‘바다에 기뢰 몇 개를 떨어뜨리겠다’는 심리전뿐”이라면서 “왜 승자가 이익을 취해선 안 되느냐”고 말했다. 그러나 이는 트럼프 대통령이 이란에 요구하고 있는 “석유를 비롯한 모든 것의 자유로운 이동”에 배치되는 것이다.

다만 트럼프 대통령은 호르무즈 해협 개방이 쉽지 않은 일이라고 인정했다. 그는 “우리는 군사적으로 그들을 제압했지만, 해협 봉쇄는 수중 기뢰와 테러리스트 한 명만 있으면 된다”면서 “기뢰를 설치했다고 말하는 것만으로도 효과가 생기기 때문”이라고 말했다.

트럼프 대통령은 전후 이란 복구 사업에 대해서도 욕심을 드러냈다. 그는 “이란의 기반 시설을 파괴하면 재건하는 데 100년은 걸릴 것”이라면서 “그들이 나라를 재건할 수 있는 유일한 방법은 미국의 천재성을 활용하는 것뿐”이라고 주장했다.

그러나 극적인 협상 타결에 대한 기대도 여전히 살아있다. 폴리티코는 J D 밴스 부통령이 이란과의 대면 회담이 성사될 가능성에 대비해 대기 중이라고 전했다. 안나 켈리 백악관 대변인은 폴리티코에 “밴스 부통령, 스티브 윗코프 특사 등 국가안보팀이 평화협상 가능성을 모색하고 있다”면서 “부통령은 모든 외교 정책 사안에 있어 항상 신뢰받는 인물”이라고 말했다.

폴리티코는 밴스 부통령의 개입 가능성이 “이란을 석기시대로 되돌리겠다”며 전례 없는 공습을 예고한 시점에 나왔다면서, 이는 백악관도 그만큼 간절히 협상을 원하고 있다는 뜻이라고 해석했다.