농식품부, 농업용 필름·비료 수급 동향 일제 점검

정부가 중동 전쟁으로 수급 차질 우려가 커진 농업용 필름의 생산·재고량 점검에 나선다. 가격 상승을 노리고 물건을 쟁여두거나 생산을 줄이는 등 꼼수가 없는지를 집중적으로 들여다볼 계획이다.

농림축산식품부는 7일 농업용 필름과 비료의 수급 및 가격 동향 일제 점검에 나선다고 밝혔다. 이날부터 경기·강원·충청·전라·경상·제주 등 6개 주요 시도별로 농식품부·농촌진흥청·지방 정부·농협 등으로 구성된 합동점검반 10개 팀 240명을 투입한다.

합동점검반은 우선 농업용 필름을 납품하는 주요 제조업체 20개소를 대상으로 폴리에틸렌 등 원자재 사용량 및 재고량 등 확인에 나선다. 특히 가격 상승을 기대하고 물량을 쟁여두거나, 생산량을 줄이는 행위 등이 없는지 집중적으로 점검할 방침이다.

필름을 판매하는 지역농협 자재센터 및 민간 자재상도 점검 대상이다. 합동점검반은 전국 700여개 업체를 선정해 제품 재고량 및 수요량을 확인하고, 원가 상승 폭을 넘어 가격이 인상되지 않는지 들여다본다.

한국농업용PO필름연구조합이 송옥주 더불어민주당 의원실에 제출한 자료를 보면, 폴리에틸렌 가격은 이달 들어 1kg당 2290원으로 중동 전쟁 직전인 2월 기준(1390원)보다 약 65% 올랐다. 고추·고구마 등 노지작물 재배에 쓰이는 멀칭 비닐 가격은 같은 기간 22.1% 상승했다.

정부는 지난 3일부터 17개 주요 비료제조업체를 대상으로 생산 및 공급상황도 점검 중이다. 정부는 현재 확보된 원자재량 등을 고려할 때 주요 비료가 7월까지 차질없이 공급될 것이라고 보고 있다.

다만 가수요 방지를 위해 지역농협에서 농업인에게 전년도 비료 구매실적 등을 고려하여 적정 수준으로 비료를 판매하고 있는지를 점검할 계획이다.

이시혜 농식품부 농산업혁신정책관은 “품목별·지역별 수급 불균형이 발생하면 농협경제지주를 통해 지역농협 간 물량 전달 등 지원을 요청하고, 관계부처와 협력해 원자재 공급 확대를 요청할 것”이라고 밝혔다.

농식품부는 이날 시설원예농가 등을 대상으로 현장 애로사항도 청취했다. 박정훈 농식품부 식량정책실장은 이날 경기 고양의 파프리카 시설원예 농가를 방문해 난방비 부담 등에 대한 의견을 들었다. 이어 충남 당진의 쌀 산지유통업체를 찾아 쌀 포장재 및 톤백 수급 상황을 점검하고, 업계 관계자들과 쌀 포장재를 종이로 대체할 수 있는지도 논의했다. 톤백은 1톤 정도의 물건을 담을 수 있는 대형포대다.

박 실장은 “중동 상황에 따른 농업인들의 현장 의견을 바탕으로 영농자재 수급과 농산물 가격 안정 정책을 지속해서 보완해 나가겠다”고 말했다.