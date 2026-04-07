서울 금천구는 지난 3일 와이제이산업과 공동 개발한 ‘수소 전기 노면 분진 청소차’(수소 청소차)와 ‘미세먼지 고형화 장치’의 시연회를 개최했다고 7일 밝혔다.

금천자원재활용처리장에서 열린 시연회에서 두 가지 핵심 기술이 주목받았다. 수소 청소차는 기존 경유 청소차가 따로 수행하던 노면 청소와 분진 흡입을 동시에 처리한다. 흡입 성능은 미세먼지 98.8%, 모래 99.7%로 환경부 기준(95%)을 뛰어넘었다.

작업 소음은 경유차보다 낮아 주거지역 야간 운행에도 적합하다. 물을 뿌리지 않아도 분진 확산을 차단하는 비산방지 기술을 채택해 기존 청소차의 고질적 문제였던 동절기 운행 중단까지 해결했다.

두 번째 핵심 기술인 미세먼지 고형화 장치는 도로에서 수거한 분진을 골프공 크기의 펠릿(벽돌)으로 압축·배출하는 장치이다. 20초에 1개씩, 시간당 약 21kg을 처리한다. 구는 기존 분진 흡입 청소차에도 이 장치를 쉽게 장착할 수 있어 타 지자체도 바로 도입할 수 있다고 설명했다.

금천구와 와이제이산업은 이번 기술과 관련해 특허 4건을 확보했다. 해당 기술이 타 지자체에 판매되면 판매금액의 2%를 로열티로 금천구에 지급하는 업무협약도 체결했다.