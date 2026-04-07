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금천구, 전국 최초 ‘먼지 먹는 수소차’ 시연···청소차·고형화 장치 특허 4건

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본문 요약

서울 금천구는 지난 3일 와이제이산업과 공동 개발한 '수소 전기 노면 분진 청소차'와 '미세먼지 고형화 장치'의 시연회를 개최했다고 7일 밝혔다.

금천자원재활용처리장에서 열린 시연회에서 두 가지 핵심 기술이 주목받았다.

수소 청소차는 기존 경유 청소차가 따로 수행하던 노면 청소와 분진 흡입을 동시에 처리한다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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금천구, 전국 최초 ‘먼지 먹는 수소차’ 시연···청소차·고형화 장치 특허 4건

입력 2026.04.07 14:34

  • 주영재 기자

  • 기사를 재생 중이에요

금천구가 와이제이산업과 공동 개발한 ‘수소 전기 노면 분진 청소차’의 성능 시연회를 진행하고 있다. 금천구

금천구가 와이제이산업과 공동 개발한 ‘수소 전기 노면 분진 청소차’의 성능 시연회를 진행하고 있다. 금천구

서울 금천구는 지난 3일 와이제이산업과 공동 개발한 ‘수소 전기 노면 분진 청소차’(수소 청소차)와 ‘미세먼지 고형화 장치’의 시연회를 개최했다고 7일 밝혔다.

금천자원재활용처리장에서 열린 시연회에서 두 가지 핵심 기술이 주목받았다. 수소 청소차는 기존 경유 청소차가 따로 수행하던 노면 청소와 분진 흡입을 동시에 처리한다. 흡입 성능은 미세먼지 98.8%, 모래 99.7%로 환경부 기준(95%)을 뛰어넘었다.

작업 소음은 경유차보다 낮아 주거지역 야간 운행에도 적합하다. 물을 뿌리지 않아도 분진 확산을 차단하는 비산방지 기술을 채택해 기존 청소차의 고질적 문제였던 동절기 운행 중단까지 해결했다.

두 번째 핵심 기술인 미세먼지 고형화 장치는 도로에서 수거한 분진을 골프공 크기의 펠릿(벽돌)으로 압축·배출하는 장치이다. 20초에 1개씩, 시간당 약 21kg을 처리한다. 구는 기존 분진 흡입 청소차에도 이 장치를 쉽게 장착할 수 있어 타 지자체도 바로 도입할 수 있다고 설명했다.

금천구와 와이제이산업은 이번 기술과 관련해 특허 4건을 확보했다. 해당 기술이 타 지자체에 판매되면 판매금액의 2%를 로열티로 금천구에 지급하는 업무협약도 체결했다.

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