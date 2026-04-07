서울 마포구는 최근 중동발 물가상승 우려에 종량제봉투 수요가 크게 늘자 안정적인 수급을 위해 1회 구매량을 5장으로 제한한다고 7일 밝혔다.

지난달 23~27일 사이 마포구의 종량제봉투 판매량은 총 107만9313장으로 전주 대비 약 189% 증가했다. 특히 10·20ℓ 규격에 수요가 집중되며 일부 판매소에서 일시적인 품절이 발생하기도 했다.

현재 마포구의 종량제봉투 재고는 상반기 수요에 충분히 대응할 수 있는 수준이다. 다만 혹시 모를 수요 변동에 대비해 각 판매소에 평소 수요량 수준에 맞춰 물량을 배정하고 있다.

또한 모든 주민이 이용할 수 있도록 1회 구매량을 최대 5장 이내로 제한할 것을 권고했다. 이와 함께 제작업체에는 수요가 많은 10·20ℓ 위주로 만들어달라고 요청했다.

마포구는 종량제봉투 판매량과 재고 현황을 일 단위로 점검하는 한편, 주요 판매소 현장 확인도 병행하고 있다. 오는 9일에는 제작업체를 방문해 원료 납품 상황 등을 점검할 예정이다.

박강수 마포구청장은 “구의 종량제봉투는 충분한 물량이 확보돼 있다”며 “모든 구민이 원활하게 이용할 수 있도록 필요한 수량만 구매해 주시고, 과도한 사재기는 자제해달라”고 당부했다.