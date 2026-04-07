꽃피는 4월에 난데없이 ‘한파특보’···날씨가 대체 왜이래

북서쪽 찬공기 남하···강원 향로봉 영하 5.8도 전국적으로 아침 기온 5~10도 대폭 떨어져 9일부터 영상권 회복 전망···10일 전국 비소식

북서쪽에서 찬 공기가 남하하며 4월에 때아닌 꽃샘추위가 닥쳤다. 7일 오전 강원 일부 산지 지역에서는 기온이 영하까지 떨어져 한파특보가 발효됐다. 모레부터 추위는 주춤하겠지만 전국적으로 다시 비가 오겠다.

기상청은 7일 오전 전국 내륙을 중심으로 0도 안팎의 기온이 관측됐다고 밝혔다. 이날 전북 무주(설천봉)는 영하 6.9도, 강원 고성(향로봉)은 영하 5.8도, 경기 포천(일동)은 영하 4.4도, 경기 파주(판문점)는 영하 4.3도, 충청 청주(상당)는 영하 2.2도, 경북 봉화는 영하 1.4도를 보였다. 중부와 남부지방을 가리지 않고 전날과 비교해 아침 기온이 5~10도가량 큰 폭으로 떨어졌다.

기상청은 평년보다 추운 날씨가 오는 8일까지 계속될 것으로 내다봤다. 8일 아침 최저기온은 영하 2도~6도, 낮 최고기온은 13~19도로 예보됐다. 내륙을 중심으로 쌀쌀한 날씨를 보이는 가운데 바람도 강하게 불어 체감온도는 더 낮겠다.

기온은 모레인 9일 영상권으로 회복되겠다. 기상청은 9일 아침 최저기온은 3~12도, 낮 최고기온은 12~17도를 보일 것으로 전망했다. 이날 새벽 제주도와 전남권에서 비가 시작돼 오전부터는 전국에 비가 내리겠다.

남부지방을 중심으로는 많은 곳 80㎜, 제주도는 많은 곳 100㎜, 충청권은 40㎜, 수도권과 강원권은 30㎜까지 세찬 비가 내릴 것으로 보인다. 기상청은 “전남 해안과 경남권 해안, 제주도를 중심으로 시간당 20~30㎜, 제주도 산지에는 시간당 30㎜로 강한 비가 내리겠다”며 “남해안과 제주도를 중심으로 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳도 있겠다”고 말했다.

10일에는 전국에 비가 내리다 낮에 대부분 지역에서 그치겠다. 11일에는 고기압의 영향으로 전국이 대체로 맑겠다.