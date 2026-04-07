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신세계백화점, 보조배터리 열폭주1000℃ 견디는 ‘안전보관함’ 도입

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본문 요약

신세계백화점이 보조배터리 화재 예방을 위해 '아라미드 소재'를 적용한 안전 설비를 전 사업장에 도입한다.

신세계백화점은 최근 증가하는 보조배터리 화재 사고를 사전 예방하기 위해 화재안전 보관함과 화재 차단 봉투를 전국 13개 사업장에 도입한다고 7일 밝혔다.

이번에 도입하는 화재안전 보관함은 소방복에 쓰이는 아라미드 원단을 활용해 제작했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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신세계백화점, 보조배터리 열폭주1000℃ 견디는 ‘안전보관함’ 도입

입력 2026.04.07 15:04

수정 2026.04.07 15:14

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  • 정유미 기자

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신세계백화점

신세계백화점

“화재사고 제로(0)에 도전합니다.”

신세계백화점이 보조배터리 화재 예방을 위해 ‘아라미드 소재’를 적용한 안전 설비를 전 사업장에 도입한다.

신세계백화점은 최근 증가하는 보조배터리 화재 사고를 사전 예방하기 위해 화재안전 보관함과 화재 차단 봉투를 전국 13개 사업장에 도입한다고 7일 밝혔다.

이번에 도입하는 화재안전 보관함은 소방복에 쓰이는 아라미드 원단을 활용해 제작했다. 아라미드는 고온에서도 형태와 강도를 유지하는 내열·난연 소재로 화재 환경에서도 안전성을 확보할 수 있다. 화재안전 보관함은 배터리 열폭주 발생 시 섭씨 1000도 이상의 고온에서도 견딜 수 있도록 설계됐으며 보조배터리 사용량이 많은 식당가와 라운지 등에 우선 설치된다.

보조배터리 사용량이 적은 브랜드 매장에는 동일한 아라미드 소재의 화재 차단 봉투를 지급한다. 화재 차단 봉투 역시 800도 이상의 내화 성능을 갖춰 화재대응과 확산방지에 효과적이다.

보관함과 봉투 모두 외부 온도 센서를 탑재해 배터리 온도를 실시간으로 모니터링할 수 있으며 한국에너지기술연구원의 시험과 안전 성능 검증도 거쳤다.

신세계백화점은 해당 설비 도입 비용을 전액 부담하며 전국 사업장에 순차적으로 설치해 5월 중 마무리할 계획이다. 신세계백화점 관계자는 “고객들이 안심하고 쇼핑과 여가를 즐길 수 있는 환경을 만들기 위해 화재 대응 체계를 지속 강화하겠다”고 말했다.

신세계백화점은 지난해부터 보조배터리 사용 실태 조사와 함께 리튬이온 배터리 전용 소화기, 질식 소화포 도입 등 배터리 화재 대응 역량 강화를 위한 다양한 안전 대책을 추진하고 있다.

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