3년째 셋방살이 재외동포청, 인천서 독립 공공청사 찾기 ‘난항’

서울 이전 논란을 빚었던 재외동포청이 “인천에 남겠다”며 인천 정착을 위해 독립 공공청사 찾기에 나섰지만 난항이다.

외교부 산하 재외동포청은 민간건물에서 3년 셋방살이를 끝내기 위해 인천지역 곳곳에 독립 공공청사를 물색하고 있지만, 아직까지 적합한 곳을 찾지 못하고 있다고 7일 밝혔다.

2023년 인천 연수구 송도에서 출범한 재외동포청은 송도부영타워 34~36층에서 매달 5000여만원의 임대료 내며 셋방살이를 하고 있다. 3년 임대계약은 오는 6월 종료된다. 건물주인 부영측은 매년 5%씩 임대료 인상을 요구하고 있다.

재외동포청은 700만 재외동포 관련 정책과 사업을 총괄 수립·집행하는 정부기관이다. 송도 본청에 120여명, 서울 재외동포서비스지원센터에 20여명이 근무하고 있다.

여기에 서울 양재동에 있는 재외동포협력센터를 흡수·통합하고, 교육문화센터도 설치해야 해 추가 공간이 필요하다.

국가기관이면서도 단독청사가 없는 재외동포청은 부영송도타워 임대료와 방호·보안시설 유지 등을 위해 3년간 50여억원을 집행했다.

특히 재외동포청은 국가보안기관으로, 민간건물에서 다른 민간기업과 혼재해 있는 것은 문제가 있다며 독립 공공청사 필요성을 강력하게 주장하고 있다.

재외동포청 관계자는 “부영측은 옥상에 ‘재외동포청’ 간판을 설치하려고 해도 1억원을 내야 한다고 해 간판도 못 달고 있다”며 “그동안 중구 영종도와 서구 루원시티, 송도 등 독립된 민간건물을 찾아봤지만, 적합한 곳을 찾지 못했다”고 말했다.

이어 “재외동포청 설립 당시 현 부영송도타워는 임시청사이고, 향후 인천시가 부지를 제공해 단독 공공청사를 짓기로 했지만 지금은 아무런 얘기가 없다”며 “인천에 안정적으로 정착할 수 있도록 인천시에 독립 공공청사 협조를 요구하고 있지만, 인천시는 임대료 인상을 수용하라는 등 소극적인 태도로 일관하고 있다”고 말했다.

이에 대해 인천시 관계자는 “재외동포청이 입주한 부영 측에 임대료를 동결하도록 인천시도 지속해서 요청하고 있다”며 “재외동포청이 송도에 안착할 수 있도록 독립청사 등 다양한 방안을 검토하고 있다”고 말했다.

앞서 지난 1월 김경협 재외동포청장은 한 언론과의 인터뷰에서 “재외동포청은 업무 특성상 외교부와 긴밀히 협의해야 할 사안이 많은데, 너무 떨어져 있어 이동하는 데 많은 시간을 허비하고 있다. 서울 광화문 정부청사로 이전을 검토하고 있다”고 말했다.

이 때문에 한때 인천에 있는 재외동포청의 ‘서울 이전설’이 나돌았다.