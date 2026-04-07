“용광로처럼 섞여서 더 큰 에너지 지닌 나라로”…다문화청소년과 노인, 이제는 공존할 때

경향신문·삼성 <희망이음 - 함께하는 내일> 캠페인 정부·국회·시민사회·학계·기업 등 18명 자문위원 7일 발대식서 “다름을 존중하고 포용해야” 한 목소리

지난해 대한민국 인구는 10만8900명이 줄며 6년 연속 자연 감소했다. 4년 만에 합계출생률 0.8명대를 회복했지만 경제협력개발기구(OECD) 회원국과 비교하면 여전히 낮은 수치다.

저출생 시대 역으로 가파르게 인구가 늘고 있는 두 집단이 있다. 다문화청소년과 노인이다.

교육부에 따르면 2015년 6만8099명이었던 국제결혼가정 국내출생 초·중·고 학생은 2025년 13만6592명으로 10년새 두 배 늘었다. 국제결혼가정 중도입국 학생과 외국인가정 학생 등 이주배경 학생까지 범위를 넓히면 20만2208명에 달한다. 전체 학생의 4.0%에 해당한다.

또한 65세 이상 노인은 1000만명 시대를 맞았다. 행정안전부에 따르면 2016년 699만5652명이었던 노인은 2024년 처음으로 1000만명(1025만6782명)을 돌파했다. 전체 인구에서 노인이 차지하는 비율이 20.0%를 기록하며 초고령사회에 진입했다. 지난해엔 1084명0822명(21.2%)이었다.

인구 절벽 위기에 처한 한국에서 점점 늘어나는 다문화청소년과 노인이 갖는 의미는 크다. 인구 붕괴를 막고 국가 존속에 중요한 역할을 한다. 인력난이 심각한 일부 농촌과 공단 지역에선 이미 산업 전반을 떠받치고 있다.

다문화청소년이 자신을 사회의 동등한 일원으로 여기며 살 수 있도록 여러 기관이 노력하고 있지만 이들에 대한 배제나 차별은 여전히 남아있다.

2024년 성평등가족부 전국다문화가족실태조사에서 ‘부모님 가운데 외국 출신이 있다는 사실을 주위 사람이 아는 것에 대해 어떻게 생각하는가’라는 질문에 “매우 좋다”고 답한 9~24세 다문화청소년은 응답자의 10.2%로 집계됐다. 2018년 15.6%, 2021년 12.6%보다 떨어졌다.

노인도 설 자리를 잃고 있다. 2023년 보건복지부·한국보건사회연구원 노인실태조사에 따르면 응답자의 13.3%만이 교육·학습 활동에 참여하고 있다고 답했다. 그마저도 월평균 6시간 미만 참여가 57.6%로 가장 많았다. 노인 고립 문제가 여전하다는 의미다.

세상이 빠르게 인공지능(AI)을 비롯한 정보기술(IT) 기반 사회로 전환하고 있어서 디지털 역량 향상도 과제다.

정부와 기업에서 다양한 디지털 기기 교육 프로그램을 운영하고 있지만 SNS를 활용할 수 있다고 답한 노인은 8.0%에 불과했다. 전자상거래(10.8%), 온라인 뱅킹(17.9%)에서도 어려움을 겪는 것으로 조사됐다.

경향신문과 삼성은 저출생으로 급격한 인구 구조 변화를 겪는 한국에서 다문화청소년과 노인의 중요성을 다양한 측면에서 조명하고 이들을 어엿한 사회 구성원으로 포용하자는 <희망이음 - 함께하는 내일> 공동 캠페인을 시작한다고 7일 밝혔다.

이날 국회 의원회관에서 열린 캠페인 발대식에 참석한 자문위원단은 한목소리로 다문화청소년, 노인의 자립과 사회 통합을 강조했다.

국회 성평등가족위원회 위원장인 이인선 국민의힘 의원은 “다문화청소년과 노인 문제가 잘 해결될 수 있으려면 만남과 통합이 필요하다”고 말했다. 조승래 더불어민주당 의원은 “시공간 배경이 다른 사람이 모여 어울려 사는 곳이 한국”이라며 “다문화 가치가 용광로처럼 섞여서 더 큰 에너지를 지닌 국가가 돼야 한다”고 밝혔다.

최기상 민주당 의원은 “이번 캠페인은 연결이 필요한 시대에 필요한 기획”이라고 말했다. 특히 노인 문제와 관련해선 “나이와 상황에 맞게 생을 재구성할 수 있는 내용이 다뤄져야 한다”고 강조했다.

허영 민주당 의원은 “고령화로 비는 인력을 전 세계 다문화 이웃이 메우는 건 자연스러운 문화”라고 했고, 이기헌 민주당 의원은 “다문화 사회는 우리가 가야 할 길”이라며 “진지하게 토론하는 과정에 국회도 놓치지 않고 따라가겠다”고 밝혔다.

김예지 국민의힘 의원은 “각각의 다름을 인정하고 나아가 존중해야 한다”며 “다문화청소년과 노인이 어우러져 살기 위해선 서로 많이 만나야 한다”고 말했다.

이진수 법무부 차관은 “앞으로 능동적인 외국인 정책을 통해 다문화청소년이 유능한 인재로 성장하도록 돕겠다”고 말했다. 이 차관은 “노인이 인권 사각지대에 있지 않도록 노력하고 있다”며 지방 소도시 무료 법률 상담 서비스와 후견인 가이드라인 알리기 등의 정책을 펼치고 있다고 소개했다.

정구창 성평등가족부 차관은 “국가의 지속 가능성을 위해서 우리가 해야 할 일은 다문화 정책과 배려”라며 “차별과 배제를 배격하는 시대가 오기를 간절히 바란다”고 말했다.

박종성 경향신문 사장은 인사말에서 “우리는 인구 소멸이라는 거대한 위협 앞에 있다”며 “다문화 편견을 깨고 세대 통합을 이끄는 전환점을 마련하겠다”고 강조했다.

삼성도 다양한 사회공헌사업을 통해 다문화청소년과 노인 포용에 힘쓰고 있다고 밝혔다.

제일기획은 2023년 11월부터 ‘삼성 다문화 스포츠 클래스’를 운영하고 있다. 축구 등 5개 종목 수업과 심리·정서 교육을 함께 진행한다. 2024년과 2025년 총 521명의 청소년이 과정을 마쳤다.

에스원은 시니어 디지털 소외 해소를 위한 ‘삼성 시니어 디지털 아카데미’를 운영 중이다. 지역 노인기관 소속 생활지원사 150명을 디지털 교육 전문 강사로 양성해 직접 노인가구를 방문하는 방식이다. 이를 통해 스마트폰 사용법, 모바일 쇼핑, 모바일 금융거래 등 기본적인 디지털 기기 사용법은 물론 보이스피싱 등 디지털 범죄 피해 예방방법을 일대일로 교육한다.

한편, <희망이음 - 함께하는 내일> 캠페인 자문위원단엔 정부 인사 2명, 정치권 인사 8명, 시민사회·학계 인사 6명, 삼성 인사 2명 등 총 18명이 참여한다.