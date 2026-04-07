김관영, ‘민주당 제명 정지’ 가처분 출석…“국민께 죄송”

식사 자리에서 현금을 지급한 의혹으로 더불어민주당에서 제명된 김관영 전북특별자치도지사가 당의 제명 결정에 불복해 법원에 신청한 가처분 사건 심문이 7일 열렸다.

김 지사는 이날 오후 2시44분쯤 서울남부지법 민사합의51부(수석부장판사 권성수) 심리로 열린 제명 효력정지 가처분 심문에 출석했다.

김 지사는 취재진에게 “소명 기회가 보장되지 않고 빠른 속도로 징계가 이뤄진 점에 대해 충분히 (법정에서) 소명하겠다”며 “절차적 보장을 받지 못한 점, 제가 한 행동에 비해 과도한 징계 처분이라는 점, 당이 처리한 기존 사례와 형평성이 맞지 않는 점을 집중적으로 설명하려 한다”고 말했다.

김 지사는 징계 효력정지 가처분과 함께 민주당 전북지사 후보 경선 절차를 멈춰달라는 취지의 가처분도 냈다. 이에 대해 김 지사는 “오늘 가처분이 인용되더라도 경선 절차가 그대로 진행되면 가처분 인용의 효력이 발휘될 수 없어 부득이 (가처분을) 신청하게 됐다”고 설명했다. 그러면서 “제가 한 여러 행동에 대해 도덕적으로 문제가 있는 부분은 깊이 반성하고 있다”며 “공직자로서 당원과 도민께 제 불찰로 많은 일들이 벌어지게 돼 대단히 죄송하게 생각한다”고 덧붙였다.

김 지사는 지난해 11월 한 식당에서 청년들과 저녁 식사를 하면서 참석자들에게 대리 운전비 명목의 현금을 건넨 혐의를 받는다. 민주당 지도부는 지난 1일 김 지사에 대한 윤리감찰에 착수해 당일 밤 만장일치로 김 지사를 제명했다. 이에 다음 날 김 지사는 제명 처분의 효력을 정지해달라며 법원에 가처분 신청을 냈다.

김 지사 입장에선 제명 효력을 정지할 만큼 긴급한 손해나 필요성이 있고 그 과정은 정당했는지 등이, 민주당으로선 절차적·실체적 하자가 없었고 정당 재량권이 인정되는지 등이 주요 쟁점이 될 전망이다.