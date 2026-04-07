[단독]상대 조직과 패싸움 기다리다 해산한 동대문파 13명 무더기 구속

경쟁 조직과 시비 붙어 집결 범죄단체 구성·활동죄 영장 피해 없어도 중형 선고 가능

상대 조직과 식당에서 시비가 붙은 뒤 패싸움을 하기로 하고 한강에 집결했다가 상대 조직이 나오지 않아 해산한 조직폭력배 9명에 대해 법원이 무더기로 구속영장을 발부했다. 이와 별도로 6년 전 경기도 수원에서 역시 패싸움을 위해 집결했던 4명에 대해서도 구속영장이 발부됐다. 이들에게는 최소 2년 이상의 유기징역에 처해질 수 있는 폭력행위 등 처벌에 관한 법률 위반(단체 등의 구성·활동) 등 혐의가 적용됐다.

7일 법조계에 따르면 서울중앙지검 강력범죄수사부(부장검사 소창범)는 지난 3일 서울중앙지법에 동대문파 조직원 14명에 대한 구속영장을 청구했다. 법원은 이들 중 13명에 대한 구속영장을 발부했다. 이에 앞서 서울경찰청 광역수사단 형사기동대는 검찰에 이들에 대한 구속영장을 신청했다.

이들은 경쟁 조직의 조직원들과 시비가 붙어 패싸움을 하려고 집결해 기다리다가 해산한 혐의를 받는다. 검찰과 경찰에 따르면 동대문파 조직원 A씨는 지난 2월18일 자정 무렵 서울 강남구 인근 식당에서 술을 마시다 신당동식구파 조직원 B씨와 시비가 붙었다. B씨는 신당동식구파 조직원들을 식당 앞으로 집결시켰고, A씨도 자신의 조직원 9명을 불러 모았다.

식당 앞 대치로 경찰이 출동하자 두 조직원들은 한강으로 자리를 옮기기로 했다. 동대문파 조직원들은 약속대로 오전 3시20분쯤 서울 서초구 한강잠원공원에 모였지만 신당동식구파가 나타나지 않자 오전 4시쯤 해산한 것으로 조사됐다.

또 다른 동대문파 조직원 4명도 6년 전 사건으로 이번에 구속영장이 발부됐다. 이들은 2020년 12월 경기 수원시에 있는 한 사우나에서 수원북문파 조직원과 시비가 붙어 싸우기 위해 집결한 혐의를 받는다. 당시에도 각 조직원들은 대치만 하다 실제로 패싸움을 벌이지는 않고 해산했다. 경찰은 이들이 조직원을 집결시켜 대기한 것만으로도 범죄단체 활동을 한 것으로 판단했다.

법조계에선 법원이 실질적인 피해가 없는 사례에서도 중형 선고가 가능한 범죄단체 구성·활동 혐의를 적용해 구속영장을 발부한 것을 두고 “해당 혐의를 보다 폭넓게 인정하려는 것”이란 분석이 나온다. 폭력행위처벌법은 ‘범죄를 목적으로 하는 단체·집단을 구성하거나 여기에 가입해 활동한 사람 중 수괴는 최고 사형, 간부는 최고 무기징역, 나머지는 2년 이상의 유기징역에 처한다’고 정한다.

부장판사 출신의 한 변호사는 “최근 범죄단체 가입·활동죄 적용이 많아지면서 실질적인 피해 정도를 따지기보다 형식적으로 판단하는 사례도 생기는 것 같다”고 말했다. 경찰은 조만간 이들에 대한 수사를 마무리한 뒤 검찰에 구속 송치할 예정이다.