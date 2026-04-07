“100세 시대, 노인 정책 패러다임을 ‘복지 대상’서 ‘자립 주체’로 바꿔야”

2차 베이비부머(1964~1974년생) 세대가 ‘고령층’에 접어들면서, 기존의 시혜적 복지 시스템만으로는 감당하기 어려운 임계점에 도달했다는 경고가 나온다.

7일 서울 영등포구 국회의원회관 제7간담회의실에서 열린 <희망이음–함께하는 내일> 경향신문·삼성 공동 캠페인 좌담회 2부에서는 노인 정책의 패러다임을 기존의 ‘복지’에서 ‘자립과 교육’으로 전환해야 한다는 전문가들의 심도 있는 논의가 이어졌다.

송기민 한양대 디지털의료융합학과 교수는 고령화 문제를 바라보는 국가적 시각의 전면 개편을 요구했다. 송 교수는 “지난 25년간 예견된 위기였음에도 ‘장기요양보험 도입’ 외에 실효성 있는 정책이 부족했다”며 “이제 국가가 모든 것을 책임지는 복지는 한계에 왔으며, 노인 스스로 노후를 준비할 수 있도록 하는 ‘교육’이 가장 강력한 복지가 돼야 한다”고 말했다.

특히 “20~30년 전 대학 교육만으로는 100세 시대를 살아가기 역부족”이라며, 건강·가치관·디지털 역량을 아우르는 국가 차원의 ‘노인 의무 교육’ 도입을 제안했다.

이러한 교육의 필요성은 기존 고등교육 기관인 대학의 역할 변화로도 이어진다. 송인한 연세대 사회복지대학원 교수는 “평균 수명이 늘어난 지금, 단 4년의 대학교육이 남은 수십 년 인생을 책임질 수는 없다”며 “대학이 보편적인 평생교육 기관으로 거듭나지 않는다면 존재 이유가 사라질 것”이라고 꼬집었다.

송 교수는 또한 미국 하버드대의 사례를 들어 “다양한 배경을 가진 이들이 섞여 교육받을 때 진정한 사회적 리더가 나온다”며 노인과 다문화청소년을 ‘도움의 대상’이 아닌 ‘필수적인 동료’로 인식하는 세계시민 교육의 중요성을 역설했다.

노인의 자립은 교육을 넘어 실질적인 ‘일자리’와 연결될 때 완성된다. 강규성 한국노인인력개발원 민간일자리본부장은 노인 일자리를 단순한 소득 보전 수단을 넘어 공동체 유지의 핵심 요소로 정의했다.

강 본부장은 “지방은 재정과 인력이 모두 부족한 상황인데, 노인 일자리를 활용한 ‘신 통합돌봄’ 모델이 대안이 될 수 있다”며 “노인이 지역사회에서 자신이 잘하는 일로 역할을 다하고 보상받는 구조는 사회적 비용을 절감하는 효과가 있다”고 설명했다.

그는 실제로 에스원 등 민간기업과 연계해 디지털 직무를 개발하고 지하철 물류 매니저 등 새로운 일자리를 창출한 사례를 들며, 이것이 저출생 고령화 사회의 활로가 될 것이라고 내다봤다.

현대사회에서 노인 자립의 큰 걸림돌은 ‘디지털 장벽’이다. 권선제 에스원 상무(사회공헌단장)는 “기업이 가진 역량을 통해 사회 문제를 해결하는 것이 중요하다는 판단하에 ‘시니어 디지털 아카데미’에 집중하고 있다”고 밝혔다. 권 단장은 “손주가 할아버지에게 배달 애플리케이션 사용법을 가르치듯, 기업도 실질적인 경험과 체험 위주의 교육을 제공해야 한다”며 “지자체와 손잡고 전국에 ‘상설 디지털 체험관’을 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.

전문가들은 노인을 ‘과거의 주역’으로만 대우할 것이 아니라, 디지털 역량을 갖춘 ‘현재의 일원’으로 세워야 한다고 입을 모았다. 사회자는 “노인들도 졸업 50년 만에 다시 학교에 입학한다는 마음가짐이 필요해 보인다”며 좌담회를 마무리했다.