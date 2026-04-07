KDI “중동전쟁으로 경기 하방위험 확대···물가 오르고, 투자회복도 제약”

회복세를 보이던 한국 경제가 중동 전쟁의 여파로 하방 위험이 커지고 있다는 한국개발연구원(KDI)이 경고했다. 석유류에서 시작된 가격 오름세가 다른 품목으로 번지고, 불확실성이 커지면서 물가, 소비, 투자, 수출 등 전반적으로 부정적 영향이 커질 수 있다는 지적이다.

KDI가 7일 발표한 4월 경제동향에서 “완만한 경기 개선 흐름을 보여왔던 우리 경제는 중동 전쟁으로 경기 하방 위험이 확대되는 모습”이라고 밝혔다. 지난달 경제전망의 ‘하방 가능성이 있다’는 표현보다 하방 우려가 더 커진 것이다.

KDI는 내수가 완만하게 개선되고, 수출도 반도체 중심으로 높은 증가세를 보였다면서도 중동 전쟁에 따른 국제유가 급등, 글로벌 공급망 불안을 경제의 하방 요소로 꼽았다.

우선 최근 지표는 나쁘지 않다. 2월 전산업 생산은 설 연휴 등으로 조업일수가 3일 줄었음에도 전월대비 0.5% 증가해 개선세를 이어갔다. 1~2월 소매판매액도 전년대비 2.7% 증가율을 기록했다. 서비스업 생산도 3.3% 증가했다. 3월 소비자물가도 전년대비 2.2% 올라 정부의 물가안정목표치(2% 초반)를 유지하고 있다.

문제는 3월 중동 전쟁 이후다. KDI는 중동 전쟁의 여파로 소비와 설비·건설투자 심리도 위축될 수 있다고 우려했다.

실제 두바이유 평균 가격은 지난 1월 배럴당 62달러에서 지난달 기준 128.5달러로 2배 이상 올랐다. 향후 물가 상승 압력을 가늠할 수 있는 기대 인플레이션율(국고채 10년물)도 지난 2월 2.5%에서 지난달 2.7%로 상승했다.

지난달 기준 소비자심리지수는 107.0으로 전달(112.1)보다 크게 하락했다. 기업심리를 보여주는 업황 BSI 전망도 제조업(77→71)과 비제조업(74→70)에서 모두 하락했다.

KDI는 “중동 전쟁의 영향이 파급됨에 따라 물가 상방 압력이 증대될 가능성이 있다”며 “국제유가 급등에 따른 비용 상승이 석유류 외 품목에도 점차 파급될 수 있다”고 진단했다.

이어 KDI는 “유가 상승이 물가에 점차 파급되면서 향후 소비에도 부정적 요인으로 작용할 가능성이 있다”고 우려했다. KDI는 그러면서 “세계 경기 불안으로 수출 여건이 악화한 가운데, 불확실성 확대로 투자 회복도 제약될 가능성이 있다”면서 “중동 전쟁에 따른 건설자재 비용 상승은 착공 지연, 공사기간 연장으로 이어지며 향후 건설투자 회복을 제약할 가능성이 있다”고 전망했다.