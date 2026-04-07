“더현대 하이(Hi), 카카오톡에서도 만나요”

현대백화점의 프리미엄 큐레이션 전문몰 ‘더현대 하이(Hi)’가 카카오톡 메신저의 ‘카카오 툴즈’ 파트너사로 합류한다.

카카오톡 이용자들에게 더현대 하이(Hi)의 차별화된 라이프스타일 콘텐츠를 추천해 일상 속 프리미엄 e커머스로서 입지를 강화하기 위해서다.

7일 현대백화점에 따르면 카카오툴즈는 카카오톡 채팅탭 상단에 있는 ‘ChatGPT for Kakao’(챗지피티 포 카카오)에서 이용할 수 있는 기능으로, 인공지능(AI)이 이용자와의 대화 맥락을 분석해 연관성이 높은 외부 서비스 정보를 불러와 대화창에 띄워준다.

예를 들어 AI와 대화하면서 ‘출근용으로 무난하면서도 스타일을 살릴 수 있는 30대 남성 신발 브랜드 추천해줘’, ‘향수를 좋아하는 어머니 어버이날 선물로 뭐가 좋을까?’와 같은 질문을 하면 더현대 하이(Hi) 콘텐츠를 활용해 맞춤형 추천을 제시한다. 추천 내용과 관련한 브랜드 스토리나 상품 상세 정보 확인, 구매·결제·예약 등이 필요한 경우 더현대 하이(Hi) 앱으로 즉시 연결돼 바로 서비스를 이용할 수 있다.

현대백화점은 이를 통해 신규 고객과의 접점이 확대될 것으로 기대하고 있다. 카카오가 뷰티·패션·여행·취업 등 다양한 영역의 서비스와 연동을 확대하는 만큼 ‘더현대 하이’가 최적화된 쇼핑 정보를 제공할 수 있어서다. 더현대 하이에는 현대백화점이 엄선한 프리미엄 라이프스타일 브랜드와 상품은 물론 현대백화점 내 팝업스토어와 식당가 정보 등 풍부한 데이터베이스(DB)가 구축돼 있다.

현대백화점 관계자는 “국내 대표 모바일 메신저인 카카오톡과 온·오프라인을 아우르는 더현대 콘텐츠가 만나 고객들의 쇼핑 경험을 한층 확장할 수 있게 됐다”면서 “앞으로도 외부 플랫폼과의 전략적 협업을 통해 차별화된 디지털 리테일 경험을 선도해 나가겠다”고 말했다.