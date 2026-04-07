금융위, 중동 피해 기업에 유동성 지원 확대…26조8000억 규모

금융위원회가 중동 전쟁 지속에 따른 기업들의 피해를 줄이기 위해 유동성 지원을 확대하기로 했다. 석유화학기업들은 사태 장기화 시 ‘생산 중단’ 가능성도 있다며 당국에 적극적인 지원을 요청했다.

금융위원회는 7일 이억원 금융위원장 주재로 석유화학·정유업계와 ‘중동상황 피해업종 산업-금융권 간담회’를 열고 정부의 금융지원 계획을 공유했다.

금융위는 먼저 중소·중견기업의 신용보증기금 신규발행채권담보부 증권(P-CBO) 차환 부담을 완화하겠다고 밝혔다. P-CBO는 신용도가 낮아 회사채를 직접 발행하기 어려운 기업들의 자금 조달을 지원하는 제도다. 이들 기업의 회사채를 기초자산으로 신보의 보증을 받아 유동화증권을 발행하는 방식이다.

금융위는 이날부터 최대 1년 이내 만기가 돌아오는 중동 피해 중소·중견기업의 P-CBO 차환 상환 비율을 최소 10%에서 5%로 낮추고, 후순위 인수 비율과 가산금리를 각 0.2%포인트, 0.13%포인트 감면하기로 했다. 이 조건을 만족하는 기업들의 P-CBO 발행 잔액은 약 9000억원이며 석화기업 지원 규모는 약 1700억원으로 추산된다.

금융위는 현재 정책금융기관을 통해 24조3000억원 규모 신규 자금을 공급 중이다. 정부 추경에 따라 이 규모는 26조8000억원까지 확대될 예정이다. 민간에선 5대 금융지주와 은행권을 중심으로 53조원 이상 자금 공급이 이뤄지고 있다. 금융위는 지난 3월 한 달간 중동 피해 기업에 약 10조7000억원 규모 신규 자금과 대출 만기 연장을 지원했다고 밝혔다.

금융위는 아울러 원유 수급 관련 기관인 한국석유공사의 유동성 확대를 위해 산업은행, 수출입은행 등과 협업 방안을 논의 중이다.

간담회에 참석한 기업들은 “무역 제재 대상이 아닌 미국과 아프리카 등에서 긴급 원료를 확보하고 있으나 사태가 장기화할 경우 생산 자체가 중단되는 상황이 발생할 수 있다”며 적극적인 금융 지원을 요청했다.

이억원 위원장은 “산업계의 어려움과 금융의 자금 공급 방향이 유기적으로 연계돼야 실효성 있는 정책을 만들 수 있다”며 “산업 현장의 목소리를 직접 듣고 금융권과 함께 해법을 만들어가겠다”고 말했다.