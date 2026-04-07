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오늘의 부고-김원중 포스텍 명예교수 별세 외

입력 2026.04.07 15:56

■정영목씨 별세, 원철 새마을금고중앙회 대외협력홍보부문 홍보부장·원옥·원숙씨 부친상=7일 대구 모레아장례식장, 발인 9일 (053)801-9999

■신영전씨 별세, 유홍준 국립중앙박물관장·세준·명진·승연·지연·종현씨 모친상=7일 서울대학교병원. 발인 10일 (02)2072-2020

■신영중씨 별세, 류열성 강원도체육회 기획조정본부장 장인상=6일 나주 애향장례식장. 발인 8일 (061)334-9000

■한순덕씨 별세, 이강우 팝콘뉴스 부사장·동미·천우 현대건설 부장 모친상, 김경애·최영경씨 시모상, 김석한씨 장모상=7일 동국대일산병원. 발인 9일 (031)961-9400

■이만환씨 별세, 이미숙씨 남편상, 슬기·선기·완기 서울경제신문 국제부 차장 부친상=6일 대구파티마병원 장례식장. 발인 8일 (053)940-8197

■김원중 포스텍 명예교수·전 한국문인협회 부회장 별세, 이옥희씨 남편상, 기현 MBC 기자·지현씨 부친상, 한희정 동국대 연구교수 시부상, 크리스 포터씨 장인상=6일 대구전문장례식장. 발인 9일 (053)242-7302

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