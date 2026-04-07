트럼프, 또 한국 언급 “김정은 옆에 미군 두고도···이란전 협조 안 해”

도널드 트럼프 미국 대통령은 6일(현지시간) 이란과의 전쟁에서 유럽과 아시아 동맹국들의 도움을 받지 못했다며 재차 한국을 거론했다. 이번에는 김정은 북한 국무위원장을 직접 언급하며 자신의 전임자들이 북한의 핵 보유를 저지했어야 했다는 주장도 내놓았다.

트럼프 대통령은 이날 백악관 브리핑룸에서 열린 기자회견에서 이란 전쟁과 관련해 북대서양조약기구(나토)의 도움을 받지 못했다고 이야기하다가 “나토뿐만이 아니다. 누가 또 우리를 돕지 않았는지 아는가. 한국이다”라고 말했다.

트럼프 대통령은 이어 “우리는 험지에 4만5000명의 (주한미군) 병력을 두고 있으며 핵무기를 많이 갖고 있는 김정은 바로 옆”이라고 했다. 이는 미국이 주한미군을 통해 한국에 안보를 제공하고 있음에도 한국이 호르무즈 해협 유조선 호위 작전 참여 등 미국의 요청에 협조하지 않았다는 불만을 드러낸 것으로 해석된다. 실제 2만8500명 수준인 주한미군 규모도 부풀려 말했다.

그는 이어 호주와 일본도 차례로 언급했다. 일본에 대해서도 미국이 약 5만명의 주일미군을 두고 북한으로부터 보호하고 있다고 강조했다.

나토에 대해서는 ‘종이호랑이’라는 표현을 재차 사용했다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 나토를 겁내지 않으며 미국을 겁낸다고 말했다.

반면 사우디아라비아, 카타르, 아랍에미리트연합(UAE), 바레인, 쿠웨이트 등에 대해서는 “훌륭했다”고 평가했다.

이번 발언은 이란 전쟁 기여도를 잣대로 동맹의 ‘전략적 가치를 등급화’하려는 트럼프 대통령의 인식을 극명하게 보여준다는 평가다.

트럼프 대통령은 그동안 공개석상에서 주로 나토에 대한 불만을 드러내왔으나 지난 1일 부활절 기념 오찬 연설에서는 한국과 일본, 중국 등을 함께 거론했다. 당시 연설 영상은 백악관이 곧바로 삭제했다. 그러다 닷새 만에 열린 기자회견에서 한국 등에 대한 불만을 다시 표출한 것이다.

트럼프 대통령은 이날 회견에서 김 위원장과 매우 잘 지내며, 김 위원장이 자신을 좋아한다고도 말했다.

이어 “어떤 (미국) 대통령이 일을 제대로 했다면 김정은은 지금 핵무기를 갖고 있지 못할 것”이라면서 “그들은 일을 제대로 하는 게 겁이 났던 것”이라고 말했다. 다만 트럼프 대통령은 해당 대통령의 실명은 밝히지 않겠다고 덧붙였다. 그는 김 위원장이 자신에 대해 아주 좋은 말을 한다면서 김 위원장이 조 바이든 전 대통령에게는 정신적으로 문제가 있는 사람이라고 하는 등 아주 못되게 굴었으나 자신은 좋아한다고 밝혔다.