김민석 “복합 위기 방치 시 스태그플레이션 빠질 수도”

김민석 국무총리는 7일 한국 경제가 스태그플레이션에 빠질 수 있다고 말했다.

김 총리는 이날 국회 예산결산특별위원회 전체회의에서 “일부 야당 의원들은 그(스태그플레이션) 초입 단계에 들어갔다는 이야기도 했지만, ‘스태그플레이션에 빠질 수 있다’는 것이 정확하다”고 말했다.

김 총리는 안도걸 더불어민주당 의원이 “지금의 실물경제, 금융·외환시장의 복합 위기를 방치하면 물가가 상승하고 성장이 둔화하는 스태그플레이션에 빠질 수 있다”고 지적하자 이같이 답했다.

김 총리는 ‘중동 전쟁이 얼마나 더 길어질 것으로 보냐’고 묻자 “애초에는 길어야 2~3개월 가지 않겠냐는 생각이 있었지만, 현 시점에서 그걸 말씀드리기는 조심스럽다”고 답했다.

그는 중동 전쟁 장기화 시 한국 경제에 미칠 영향에 관해서는 “유가의 직접 타격은 물론이고 전반적인 경제에 미치는 영향, 국민의 심리적 영향은 현재로서는 가늠키 어렵고, 실제 골목이나 시장에서 느끼는 부담감은 훨씬 클 것”이라고 말했다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 “아직은 스태그플레이션 상황은 아니라고 생각한다”면서도 “그렇기 때문에 그걸 막기 위해서 경기에 도움이 될 수 있는 이런 추가경정예산안도 필요하다”고 말했다.

정부는 추경 편성이 물가 상승에 미칠 영향은 제한적이라고 밝혔다. 박홍근 기획예산처 장관은 “한국은행에서도 대한민국의 잠재 국내총생산(GDP)에 비추어 실제 GDP가 그렇게 나오지 않기에 이번 추경 편성이 물가에 작용할 가능성이 제한적이라고 얘기했다”며 “더구나 이번 사업들을 보면 오히려 물가 방어적 성격들이 많다”고 말했다.

박 장관은 추경 편성으로 통화량이 증가해 물가가 오를 가능성에 대해서는 “한국은행에서는 이번 추경이 초과 세수를 활용하기 때문에 ‘민간 자금의 단순 이전’이라고 얘기한다”며 “그러니까 시중에 통화량 증가는 제한적이라는 것이 한은의 의견”이라고 전했다.