스토킹하다 구속됐다가 출소 후 다시 범행한 20대 구속

온라인상에서 알게 된 여성을 스토킹하다가 구속된 남성이 출소 후 피해자에게 보복 협박을 해 다시 구속됐다.

서울 송파경찰서는 스토킹처벌법 위반·특정범죄가중처벌법상 보복 등 혐의를 받는 20대 남성 A씨를 지난 2일 구속 상태로 서울동부지검에 송치했다고 7일 밝혔다.

A씨는 지난달 11일부터 지난 2일까지 20대 여성인 피해자의 계좌로 140여차례 소액을 송금하며 협박성 메시지를 남기는 방식으로 연락을 시도한 혐의를 받는다. A씨는 이외에도 피해자의 직장에 협박성 편지를 보내기도 한 것으로 전해졌다.

앞서 A씨는 2024년 온라인상에서 알게 된 피해자를 스토킹하다가 징역 1년6개월 실형을 선고받고 복역했다. 형기를 마치고 출소한 A씨는 출소 3일 만에 이 같은 범행을 다시 저지르기 시작한 것으로 전해졌다.

지난 2일 피해자 고소장을 접수한 경찰은 접수 당일 A씨를 긴급체포하고 피해자에 대한 스마트워치 지급·맞춤형 순찰 등 안전조치를 시행했다. 이후 A씨를 상대로 범행 동기 등을 조사한 경찰은 지난 3일 스토킹처벌법상 잠정조치와 함께 구속영장을 신청했다.

스토킹처벌법상 잠정조치는 스토킹 범죄의 재발 우려가 있을 때 피해자 보호를 위해 하는 강제 조치다. 경찰의 신청을 받은 검찰이 법원에 청구하면 법원이 조치 여부를 결정한다. 법원은 스토킹 행위의 심각성을 보고 피해자에 대한 접근 및 연락 금지·위치추적 전자장치(전자발찌) 부착 등 조처를 할 수 있다.

법원은 지난 4일 A씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사) 뒤 영장을 발부했다. A씨에 대한 조사를 마친 경찰은 지난 7일 A씨를 검찰로 넘겼다.