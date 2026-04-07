종합특검, ‘관저이전 의혹’ 김대기·윤재순 압수수색·출국금지···‘계엄 증거인멸’ 경호처 압수수색

윤석열 전 대통령 집권 직후 대통령 관저를 옮기는 과정에서 업체 입찰 등 비리가 발생했다는 의혹을 수사하는 권창영 2차 종합특별검사가 김대기 전 대통령비서실장과 윤재순 전 대통령실 총무비서관을 출국금지 조치하고 이들을 상대로 강제수사에 착수했다.

종합특검은 7일 대통령 관저 공사와 관련해 김 전 실장과 윤 전 비서관의 주거지와 기획예산처, 재정경제부, 행정안전부 등 압수수색에 착수했다고 밝혔다. 압수수색 영장에는 김 전 실장과 윤 전 비서관이 피의자로 적시됐다. 특검은 이들의 출국금지 조치도 완료했다고 밝혔다.

김지미 특검보는 “대통령 관저 공사와 관련해 무자격 업체가 도면 등 객관적 증거 없이 견적을 내 국가에 공사비 지급을 요구한 사실을 확인했다”며 “또 견적 금액을 지급하기 위해 검증 조정 절차를 생략한 채 대통령실 지시로 행정부처 예산이 불법 전용된 구체적 정황을 확인했다”고 말했다.

특검팀은 2022년 윤석열 정부가 들어서고 대통령 관저 이전 과정에서 무자격 업체인 21그램이 김건희 여사와의 관계를 바탕으로 부당하게 공사를 수주했다는 의혹을 수사 중이다. 이 사건을 담당한 진을종 특검보는 “미리 편성된 예산이 있을 텐데 그것보다 많은 금액이 요구된 것으로 보인다”며 “요구됐다면 그에 대한 검증과 조정 등 적법한 방식의 검토가 있어야 할 텐데 그 부분이 없던 것 아닐까 한다”고 말했다.

진 특검보는 이 사건 수사가 정점인 윤 전 대통령 부부를 향할지 묻는 취재진 질문에 “수사는 목표를 정해두고 하지 않는다”면서도 “불법적 행위가 있었다면 그에 따른 이익이 어디로 귀결되는지는 살펴볼 것”이라고 말했다.

특검팀은 이날 김용현 전 국방부 장관의 비서였던 양호열씨의 주거지와 대통령경호처를 상대로도 압수수색을 진행했다고 밝혔다. 양씨는 김 전 장관의 지시로 김 전 장관의 노트북과 휴대전화를 파기한 혐의로 입건됐다. 이 사건은 앞서 내란 특검이 한차례 수사한 사건인데, 종합 특검팀은 관련해 추가 증거를 확보할 가능성 등을 고려해 이날 압수수색에 나섰다고 설명했다.