“약속한 대로 거의 될 것, 믿어달라”···박상용·서민석 통화 추가 공개

전용기 더불어민주당 의원이 7일 쌍방울 대북송금 사건을 수사했던 박상용 검사와 이화영 전 경기도 평화부지사 변호인이었던 서민석 변호사 간 통화 녹취를 추가로 공개했다.

전 의원은 이날 국회 ‘윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹사건 진상규명 국정조사 특별위원회’ 전체회의에서 2023년 5월25일 박 검사와 서 변호사 간 통화 녹취 1분58초 분량을 재생했다.

이 통화에서 서 변호사는 “하여간 만약에 검사님께서 그렇게 해서 우리가 입장 변화를 하면 여러가지 다른 것들은 다 안 하시는 거냐”고 묻자 박 검사는 “부장님, 저를 믿어달라”고 했다. 서 변호사가 ‘장OO, 문OO’ 이름을 말하자 박 검사는 “저랑 구체적인 부분은 상의를 해보자”며 “논의를 해가지고 정확하게 얘기를 해주시면, 제가 되는 부분은 된다, (안 되는 부분은) 안 된다(고 말씀 드리겠다)”고 했다.

서 변호사가 “저도 지금 제가 결정할 수 있는 게 아니고, 결국은 본인(이 전 부지사)이 결정할 거고, 가족들하고도 한번 상의를 해봐야 한다”고 하자 박 검사는 “제가 한 가지 말씀드릴 수 있는 건, 아마 제가 약속드린 거는 거의 그대로 될 것”이라고 말했다. 서 변호사가 “이래도 되는 건지 모르겠다”고 하자 박 검사는 “아니 근데 어쨌든 정리는 해야되니까”라며 “수사팀이 한 명만 있는 게 아니잖느냐. 저 말고 다른 팀도 있어서 그거를 설득해야 된다”고 했다. 서 변호사가 “검사님 위에 부장도 있을 거고 검사장도 있을 텐데”라고 하자 박 검사는 “제가 그거를 설득하겠다는 거다. 설득해내겠다는 것”이라고 했다. 박 검사는 “만약 설득이 안 되더라도 그 전에 미리 말씀을 드려서 충분히 예측할 수 있도록 해드려서 ‘내가 뒤통수 맞았다’ 이런 생각이 들지는 절대 않도록 하겠다. 그 부분은 저를 좀 믿어달라는 것”이라고 했다.

전 의원은 “(박 검사가) 윗선을 설득하겠다고 한다. 검찰의 조직적인 범죄 정황으로 보인다. 지인들 수사 안 할 테니 협조하라는 것 아닌가”라고 주장했다.