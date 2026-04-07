“FIFA 없으면 150개국 축구 없다” 인판티노 주장…팩트체크해보니 반은 맞고 반은 과장









“FIFA가 없으면 150개 나라에서 축구가 존재하지 않을 것이다.”

지난해 12월 두바이에서 열린 월드스포츠서밋에서 잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장이 한 말이다. 2026 북중미 월드컵 티켓값이 지나치게 비싸다는 비판이 거센 와중에 나온 발언이라 방어 논리라는 시선도 적지 않다. 글로벌 스포츠 전문매체 디애슬레틱이 이 주장을 팩트체크했다.

FIFA는 ‘FIFA 포워드’라는 개발 프로그램을 통해 211개 회원 협회에 자금을 지원한다. 4년 단위로 운영되며, 2023~2026년 기준 협회당 최대 800만달러를 지급한다. 전체 규모는 22억5000만달러이고, 2027~2030년에는 27억달러로 늘어난다. 이 돈은 협회 운영비(연 최대 125만달러), 경기장 및 훈련센터 건설 등 맞춤형 프로젝트(최대 300만달러), 선수단 이동, 장비 비용 등에 쓰인다. 6개 대륙연맹도 4년간 각 6000만달러를 받는다.

실제 성과도 있다. 미국 축구협회는 풀뿌리 축구 활성화에 300만달러를 지원받았고, 아프리카 동쪽 섬나라 코모로스는 훈련센터와 경기장 건설에 350만달러 이상을 투입했다. 잉글랜드 축구협회는 여자 축구와 유소년 축구 발전에 주로 활용했다.

하지만 인판티노의 주장이 온전히 사실인 것은 아니다. 잉글랜드와 스코틀랜드는 FIFA 창설 32년 전인 1872년부터 국제 경기를 치렀다. 브라이턴대 명예교수 앨런 톰린슨은 디애슬레틱에 “축구가 FIFA를 필요로 하는 것보다 FIFA가 축구를 더 필요로 한다”고 지적했다. 지원금이 회원국 표를 얻기 위한 정치적 수단으로 활용될 수 있다는 비판도 제기된다.

투명성 문제도 걸림돌이다. 지원금을 받는 협회는 독립 감사를 거쳐 보고서를 FIFA에 제출해야 하지만, 이 보고서가 외부에 공개되지 않는다. 비영리단체 페어스퀘어는 2024년 보고서에서 투명성 부족을 지적했다. 실제로 2024년 5월 방글라데시 축구협회 전·현직 임원 5명이 서류 위조를 통한 자금 오용 혐의로 제재를 받았고, 파나마, 베네수엘라, 적도기니, 몰디브에서도 유사한 사례가 적발됐다.

인판티노가 말하는 ‘축구’란 동네에서 공을 차는 행위가 아니라, 국제 대회 참가나 인프라 구축 같은 조직화된 축구를 뜻한다. 여자 축구, 유소년 축구, 장애인 축구 등은 FIFA 지원 없이 운영이 어려운 경우가 많다는 점에서 반은 맞지만, 축구의 존재 자체를 FIFA 덕으로 돌리는 것은 과장이다.