[속보]추미애, 민주당 경기지사 후보 확정···본경선서 과반 득표

더불어민주당 6·3 지방선거 경기지사 후보로 추미애 의원이 7일 최종 확정됐다.

소병훈 중앙당 선거관리위원장은 이날 여의도 당사에서 열린 브리핑에서 “기호 2번 추미애 후보가 민주당 제9회 지방선거 경기지사 후보자로 선출되었음을 선포한다”고 밝혔다. 소 위원장은 “본경선에서는 최고 득표자가 과반 득표를 하였으므로 결선 없이 본경선 결과에 따라 최종 후보자가 확정됐다”고 밝혔다.