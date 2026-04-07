검찰개혁 선봉서 이끈 6선의 ‘추다르크’…민주당 경기지사 후보 추미애는 누구

더불어민주당 경기지사 후보로 7일 선출된 추미애 의원은 민주당 대표를 지낸 국회 최다선(6선) 의원이다. 법무부 장관과 국회 법제사법위원장 시절 보여준 선명한 검찰개혁 행보는 그의 정치적 지지 기반을 이루는 핵심축으로 평가된다.

판사 출신의 추 의원은 1995년 김대중 전 대통령 권유로 정계에 입문해 민주당에서 지도자급 정치인으로 활동해왔다. 2016~2018년 민주당 대표를 맡아 문재인 대통령 당선에 기여했고 2020~2021년 문재인 정부에서 법무부 장관을 지냈다. 5선을 역임한 서울 광진을에서 경기 하남갑으로 지역구를 옮겨 2024년 6선 의원이 됐다. 지난해 8월부터 지난달까지 법사위원장을 맡았다.

법사위원장 시절 보여준 개혁 의지는 추 의원의 경선 승리 요인으로 꼽힌다. 이재명 정부의 핵심 검찰개혁인 중대범죄수사청(중수청)·공소청 설치 입법 과정에서 정부와 이견에도 수사·기소 분리 원칙을 관철한 개혁 행보는 강성 당원들의 지지를 끌어냈다. 강경 개혁파의 주요 의제였던 내란전담재판부 설치법과 법왜곡죄·재판소원 도입 등 사법개혁법도 그의 손을 거쳐 국회를 통과했다. 개혁 행보에 앞장선 추 의원에게는 ‘추다르크(추미애+잔다르크)’라는 별명이 뒤따랐다.

법무부 장관 당시 윤석열 검찰총장(이후 대통령)과 번번이 대립한 ‘추·윤 갈등’은 검찰개혁 이미지를 강화하는 기반이 됐다. 검찰 수사권 완전 박탈(검수완박) 구호를 앞세워 윤 총장을 압박하며 초유의 검찰총장 징계를 하기도 했다. 이는 윤 총장이 정권 탄압 이미지를 토대로 대통령에 당선되는 배경이 됐다는 평가도 상존한다.

이재명 대통령과는 정치적 인연을 이어왔다. 2021년 민주당 대선 경선에 출마한 추 의원은 유력 후보였던 이 대통령과 보조를 맞추며 ‘명·추 연대’라는 평가를 받았다. 이 대통령과 경쟁하던 이낙연 전 국무총리를 비판·견제하는 데 앞장섰다. 추 의원은 2024년 당시 민주당 대표였던 이 대통령 측의 지지를 받아 22대 국회 전반기 국회의장 선거에 도전했다. 여권 일각에서는 이 대통령이 2018년 민주당 경기지사 후보로 공천될 때 추 의원이 당대표였던 사실도 회자된다.

민주당과 정부가 합의한 중수청·공소청 설치법안에 반발하며 사실상 이 대통령과 각을 세운 강성 행보는 추 의원에게 부담이 될 수 있다는 시각이 있다. 추 의원이 이끄는 경기도가 이재명 정부와 안정적인 협력 관계를 만들어낼 수 있을지에 대한 의구심이 깔려있다.