박홍근 “고유가 지원금, 취약계층 4월·나머지는 5월 지급 목표”

박홍근 기획예산처 장관은 7일 소득 하위 70% 국민에게 지급하는 ‘고유가 피해지원금’을 취약계층은 이번 달, 나머지는 5월 중 지급하겠다고 밝혔다.

박 장관은 이날 국회 예산결산특별위원회 전체회의에서 ‘일반 국민이 지원금을 신청할 수 있는 시점을 언제로 예상하느냐’는 질문을 받고 “(지원금 지급은) 두 단계로 볼 수밖에 없다”며 이같이 말했다.

그는 “이미 행정 데이터가 있는 취약 계층에 대해선 4월 중 지급을 목표로 할 것이고 나머지 분들은 건강보험 재원 자료를 가지고 종합적으로 정리를 해야 하므로 시간이 소요될 수 있어 5월 중 지급을 목표로 준비하고 있다”고 설명했다.

박 장관은 고유가 피해지원금을 소득 하위 70%가 아닌 전 국민에게 지급하자는 주장을 두고는 신중한 태도를 보였다. 김용만 더불어민주당 의원이 한국은행의 잉여금 2조5000억원을 고유가 피해지원금으로 돌리자고 제안하자, 박 장관은 “하반기 경제 상황이 어떻게 될지 지켜봐야 한다”고 답했다.

박 장관은 “실제 한은 잉여금은 2조5000억원 이상 들어올 것으로 보고 있고, 만약에 이것을 쓰지 않는다면 당연히 내년도에 법령에 의해 처리하게 돼 있다”면서도 “애초 예산을 편성하면서 들어오기로 했던 세외수입이 제대로 들어올지에 대해서도 확인해야 할 부분이 있다”고 말했다.

박 장관은 “한정된 재원으로 추경을 편성하다 보니 취약계층, 피해 산업과 기업에 우선적이고 두텁게 (지원하는 것을) 고려할 수밖에 없었다”며 “보편적 복지로서만 보는 것이 아니라 경제적인 측면도 함께 고려했다는 부분을 이해해달라”고 했다.