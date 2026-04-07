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“이란 최고지도자 모즈타바, 의식불명…국정운영 못하는 심각한 상태”

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이란의 새 최고지도자 아야톨라 모즈타바 하메네이가 심각한 부상을 당해 국정을 운영할 능력이 없는 상태라고 영국 더 타임스가 6일 보도했다.

미국과 이스라엘 정보를 바탕으로 작성되고, 미국의 걸프 동맹국들과 공유된 외교 문서에 따르면 모즈타바는 이란의 성지인 쿰에서 의식을 잃은 채로 치료를 받고 있다고 더타임스는 전했다.

더타임스에 따르면 이 문서를 통해 처음으로 모즈타바의 소재가 공개됐다.

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“이란 최고지도자 모즈타바, 의식불명…국정운영 못하는 심각한 상태”

입력 2026.04.07 20:01

  • 김기범 기자

  • 기사를 재생 중이에요

지난 5일(현지시간) 이란 테헤란에서 아야톨라 알리 하메네이 이란 최고 지도자(왼쪽)가 아들 모즈타바 하메네이에게 이란 국기를 건네는 모습을 담은 광고판 아래를 자동차들이 지나가고 있다. AP연합뉴스

지난 5일(현지시간) 이란 테헤란에서 아야톨라 알리 하메네이 이란 최고 지도자(왼쪽)가 아들 모즈타바 하메네이에게 이란 국기를 건네는 모습을 담은 광고판 아래를 자동차들이 지나가고 있다. AP연합뉴스

이란의 새 최고지도자 아야톨라 모즈타바 하메네이가 심각한 부상을 당해 국정을 운영할 능력이 없는 상태라고 영국 더 타임스가 6일(현지시간) 보도했다. 미국과 이스라엘 정보를 바탕으로 작성되고, 미국의 걸프 동맹국들과 공유된 외교 문서에 따르면 모즈타바는 이란의 성지인 쿰에서 의식을 잃은 채로 치료를 받고 있다고 더타임스는 전했다.

더타임스에 따르면 이 문서를 통해 처음으로 모즈타바의 소재가 공개됐다. 이란의 최고 지도자였던 알리 하메네이의 차남인 모즈타바는 지난 달 초 알리 하메네이의 후계자로 선출됐지만 전쟁 이후 그의 소재나 건강 상태 등이 공개된 것은 이번이 처음이다. 쿰은 테헤란으로부터 87마일(약 140㎞) 떨어져 있는 도시로 시아파 무슬림들에게 신성한 도시로 여겨지는 곳이다.

외교 문서에 따르면 모즈타바는 현재 “정권의 어떤 의사 결정에도 관여할 수 없는 심각한 상태로 치료를 받고 있다”고 더타임스는 전했다. 모즈타바는 지난 2월28일 개전 초기에 부상을 입은 것으로 알려졌다. 더타임스는 미국과 이스라엘 정보기관은 모즈타바의 소재를 파악하고 있었지만 이전에는 그의 위치가 공개되지 않았었다고 전했다.

또 외교 문서에는 미국·이스라엘의 공습으로 사망한 알리 하메네이의 장례 준비가 쿰에서 진행되고 있다는 내용도 들어있다. 정보 기관들은 쿰에서 이뤄지고 있는 대형 묘소를 건설하기 위한 기초작업을 근거로 두 개 이상의 무덤을 확인했으며, 모즈타바 본인을 포함한 다른 가족 구성원들도 알리 하메네이 곁에 묻힐 수 있을 것으로 보고 있다고 더타임스는 전했다.

이란 국영 언론들은 알리 하메네이가 그의 고향이자 시아파 성지이기도 한 이란 북동부의 마샤드에 매장될 것이라고 보도했다. 더타임스는 보도에 따르면 이란 수도 테헤란에서 알리 하메네이를 추도하는 공개 행사가 열릴 예정이지만 날짜는 알려지지 않았다고 설명했다.

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