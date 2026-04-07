창간 80주년 경향신문

미 “4시간 내 완전 파괴” 이란 “오만한 언사”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령이 미 동부시간 7일 오후 8시까지 이란이 합의하지 않으면 4시간 내에 이란의 모든 발전소와 다리를 불태워버리겠다고 위협했다.

이란은 트럼프 대통령의 발언에 대해 "망상에 사로잡힌 미국 대통령의 무례하고 오만한 수사"라고 반발했다.

이란군 대변인 에브라힘 졸파가리는 "민간시설 공격이 반복될 경우 우리의 보복은 훨씬 더 강력하고 광범위하게 진행될 것"이라고 경고했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

미 “4시간 내 완전 파괴” 이란 “오만한 언사”

입력 2026.04.07 20:10

미 “4시간 내 완전 파괴” 이란 “오만한 언사”

트럼프 시한 코앞까지 ‘강 대 강’ 대치…이란은 일시적 휴전 거부
양국, 호르무즈 개방·안전 보장 등 조건 ‘평행선’ 막판 협상 계속

도널드 트럼프 미국 대통령(사진)이 미 동부시간 7일 오후 8시(한국시간 8일 오전 9시)까지 이란이 합의하지 않으면 4시간 내에 이란의 모든 발전소와 다리를 불태워버리겠다고 위협했다. 이란은 “망상에 사로잡힌 오만한 언사”라고 반발하면서 휴전 중재안도 거부했다. 최후통첩 시한이 하루도 남지 않았지만 ‘강 대 강’ 대치가 계속되면서 여전히 시계 제로인 상황이다.

트럼프 대통령은 6일 기자회견을 열고 이란이 정해진 시한까지 합의하지 않으면 “4시간 동안 완전한 파괴가 이뤄질 것”이라면서 “나라(이란) 전역을 하룻밤 만에 없앨 수 있으며, 그 밤은 내일 밤이 될 수 있다”고 말했다.

민간 기반시설 타격이 전쟁범죄가 될 수 있다는 지적에는 “진짜 전쟁범죄가 뭔지 아느냐. 바로 병든 나라가 핵무기를 보유하도록 허용하는 것”이라고 일축했다. 트럼프 대통령은 이란을 향해 “내가 받아들일 수 있는 합의를 해야 한다”면서 “그 합의의 일부는 석유와 그 밖의 모든 것의 자유로운 이동”이라고 말했다. 호르무즈 해협 개방이 최우선 순위임을 거듭 강조한 것이다.

이란은 트럼프 대통령의 발언에 대해 “망상에 사로잡힌 미국 대통령의 무례하고 오만한 수사”라고 반발했다. 이란군 대변인 에브라힘 졸파가리는 “민간시설 공격이 반복될 경우 우리의 보복은 훨씬 더 강력하고 광범위하게 진행될 것”이라고 경고했다. 또 트럼프 대통령의 발전소 폭격은 “명백한 전쟁범죄”라면서, 전 국민을 대상으로 발전소 주위를 에워싸는 ‘인간 띠’ 시위에 동참할 것을 호소했다.

양측이 거친 언사를 주고받으면서도 막판 협상은 계속 이어가고 있는 것으로 보인다. 트럼프 대통령은 확전 여부에 대해 “이란의 선택에 달린 중대한 시기”라고 여지를 남기면서 “그들은 협상에 임하고 있고, 우리도 성실하게 협상하고 있다”고 말했다.

이란은 이날 미국의 종전안에 대한 공식 답변서를 중재국인 파키스탄에 보내면서 “일시적 휴전은 절대 수용할 수 없다”는 입장을 밝혔다. 대신 이란은 다시 공격받지 않는다는 보장과 대이란 경제 제재 해제, 선박 한 척당 200만달러(약 30억원)의 호르무즈 해협 통행료 등 요구 사항이 반영된 ‘완전하고 영구적인 종전’이 이뤄져야 한다고 강조했다.

트럼프 대통령은 앞서 열린 부활절 행사에서 이란 측의 제안에 대해 “매우 중요한 진전”이라고 평가했다. 다만 발전소 폭격을 막기에는 “충분치 않다”고 말했다.

미·이스라엘과 이란은 이날 협상 시한 종료를 앞두고 막판 협상력을 높이기 위한 공격을 이어갔다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글