미 “4시간 내 완전 파괴” 이란 “오만한 언사”

트럼프 시한 코앞까지 ‘강 대 강’ 대치…이란은 일시적 휴전 거부

양국, 호르무즈 개방·안전 보장 등 조건 ‘평행선’ 막판 협상 계속

도널드 트럼프 미국 대통령(사진)이 미 동부시간 7일 오후 8시(한국시간 8일 오전 9시)까지 이란이 합의하지 않으면 4시간 내에 이란의 모든 발전소와 다리를 불태워버리겠다고 위협했다. 이란은 “망상에 사로잡힌 오만한 언사”라고 반발하면서 휴전 중재안도 거부했다. 최후통첩 시한이 하루도 남지 않았지만 ‘강 대 강’ 대치가 계속되면서 여전히 시계 제로인 상황이다.



트럼프 대통령은 6일 기자회견을 열고 이란이 정해진 시한까지 합의하지 않으면 “4시간 동안 완전한 파괴가 이뤄질 것”이라면서 “나라(이란) 전역을 하룻밤 만에 없앨 수 있으며, 그 밤은 내일 밤이 될 수 있다”고 말했다.



민간 기반시설 타격이 전쟁범죄가 될 수 있다는 지적에는 “진짜 전쟁범죄가 뭔지 아느냐. 바로 병든 나라가 핵무기를 보유하도록 허용하는 것”이라고 일축했다. 트럼프 대통령은 이란을 향해 “내가 받아들일 수 있는 합의를 해야 한다”면서 “그 합의의 일부는 석유와 그 밖의 모든 것의 자유로운 이동”이라고 말했다. 호르무즈 해협 개방이 최우선 순위임을 거듭 강조한 것이다.



이란은 트럼프 대통령의 발언에 대해 “망상에 사로잡힌 미국 대통령의 무례하고 오만한 수사”라고 반발했다. 이란군 대변인 에브라힘 졸파가리는 “민간시설 공격이 반복될 경우 우리의 보복은 훨씬 더 강력하고 광범위하게 진행될 것”이라고 경고했다. 또 트럼프 대통령의 발전소 폭격은 “명백한 전쟁범죄”라면서, 전 국민을 대상으로 발전소 주위를 에워싸는 ‘인간 띠’ 시위에 동참할 것을 호소했다.



양측이 거친 언사를 주고받으면서도 막판 협상은 계속 이어가고 있는 것으로 보인다. 트럼프 대통령은 확전 여부에 대해 “이란의 선택에 달린 중대한 시기”라고 여지를 남기면서 “그들은 협상에 임하고 있고, 우리도 성실하게 협상하고 있다”고 말했다.



이란은 이날 미국의 종전안에 대한 공식 답변서를 중재국인 파키스탄에 보내면서 “일시적 휴전은 절대 수용할 수 없다”는 입장을 밝혔다. 대신 이란은 다시 공격받지 않는다는 보장과 대이란 경제 제재 해제, 선박 한 척당 200만달러(약 30억원)의 호르무즈 해협 통행료 등 요구 사항이 반영된 ‘완전하고 영구적인 종전’이 이뤄져야 한다고 강조했다.



트럼프 대통령은 앞서 열린 부활절 행사에서 이란 측의 제안에 대해 “매우 중요한 진전”이라고 평가했다. 다만 발전소 폭격을 막기에는 “충분치 않다”고 말했다.



미·이스라엘과 이란은 이날 협상 시한 종료를 앞두고 막판 협상력을 높이기 위한 공격을 이어갔다.

