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1분기 매출 23조…LG전자도 ‘깜짝 실적’

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본문 요약

LG전자가 올해 1분기 역대 최대 매출과 시장 전망치를 뛰어넘는 영업이익을 기록했다.

생활가전, 전장 등 주력 사업 호실적에 힘입어 지난해 4분기 적자에서 한 분기 만에 흑자로 전환했다.

LG전자는 7일 연결 기준 올해 1분기 매출이 전년 동기 대비 4.4% 오른 23조7330억원, 영업이익은 32.9% 상승한 1조6736억원으로 잠정 집계됐다고 밝혔다.

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1분기 매출 23조…LG전자도 ‘깜짝 실적’

입력 2026.04.07 20:15

수정 2026.04.07 20:17

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  • 김유진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

영업익 1조6736억원 ‘흑자 전환’

LG전자가 올해 1분기 역대 최대 매출과 시장 전망치를 뛰어넘는 영업이익을 기록했다. 생활가전, 전장(차량용 전자·전기장비) 등 주력 사업 호실적에 힘입어 지난해 4분기 적자에서 한 분기 만에 흑자로 전환했다.

LG전자는 7일 연결 기준 올해 1분기 매출이 전년 동기 대비 4.4% 오른 23조7330억원, 영업이익은 32.9% 상승한 1조6736억원으로 잠정 집계됐다고 밝혔다. 이는 금융정보업체 에프앤가이드가 산출한 1분기 실적 컨센서스(평균 전망치)인 매출 23조2822억원, 영업이익 1조3755억원을 웃도는 수치다.

LG전자는 지난해 4분기 TV 등 가전제품 수요 부진과 희망퇴직에 따른 비용 상승으로 1090억원의 영업손실을 내며 9년 만에 분기 적자를 기록한 바 있다.

이번 실적 반등의 중심에는 주력인 가전과 전장이 있다. LG전자는 경기 불확실성이 지속되는 상황에도 가전 등 주력 사업이 성장을 견인했다고 설명했다. 전장 등 기업 간 거래(B2B) 사업도 안정적인 성장을 하면서 역대 최대 매출 달성을 이끌었다.

LG전자는 가전 사업에서 향후 홈로봇, 로봇용 부품(액추에이터) 등 미래 성장 동력을 육성하고, TV 부문은 차별적 제품을 선보이며 효율적 사업 운영을 지속하겠다고 밝혔다. 아울러 중동전쟁 등 지정학적 문제로 거시경제 불안정 및 원자재 가격 상승, 물류비 증가 등 원가 부담 요인이 커지는 상황에서 유연하고 선제적인 대응 조치를 통해 사업에 미치는 영향을 최소화한다는 방침이다.

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