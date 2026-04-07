지구로부터 40만6771㎞…인류, 가장 멀리 갔다

아르테미스 2호, 최장거리 비행

아폴로 13호 기록 56년 만에 경신

달 뒷면 6550㎞ 접근해 육안 관측

지구와 교신 두절…40분 후 재개

태양·달·우주선 정렬 순간 일식도

미국의 유인 달 탐사선 아르테미스 2호 우주비행사들이 ‘지구 밖으로 가장 멀리 나간 인류’라는 새 역사를 썼다. 아폴로 13호가 세운 종전 기록을 56년 만에 경신했다. 아르테미스 2호는 달 뒷면을 유턴하듯 돌아 지구를 향한 귀환길에 올랐다.



미국 항공우주국(NASA)은 6일(현지시간) 공식 SNS를 통해 “아르테미스 2호에 탑승한 우주비행사들이 새로운 기록을 세웠다”며 “이전 어떤 사람보다 지구에서 멀리 떨어진 우주를 여행했다”고 밝혔다.



지난 1일 플로리다주 케네디우주센터에서 발사된 아르테미스 2호는 이날 오후 7시2분 지구에서 40만6771㎞ 떨어진 달 뒷면 상공의 우주에 다다랐다. 이때 아르테미스 2호 우주비행사 4명에게 ‘지구에서 가장 멀어진 인류’라는 타이틀이 붙은 것이다.



종전 기록은 1970년 지구에서 40만171㎞까지 멀어졌던 아폴로 13호 우주비행사들이 갖고 있었다. 이 기록이 56년 만에 깨졌다.



우주비행사들은 비행 중 관찰되는 월면을 약 7시간 동안 카메라에 담았다. 이날 아르테미스 2호는 달 뒷면에서 6550㎞까지 접근했기 때문에 우주선 창밖으로 월면을 잘 볼 수 있었다. 우주비행사들은 폭이 965㎞에 이르는 오리엔탈레 분지를 비롯해 총 30군데의 월면 지형을 촬영했다. 이 사진들은 향후 달을 대상으로 한 연구 자료로 사용될 예정이다.



이날 아르테미스 2호가 달 뒷면으로 완전히 사라졌을 때, 지구와의 교신이 한때 두절되기도 했다. 전파가 단단하고 거대한 바위인 달을 통과할 수 없었기 때문이다. 교신은 아르테미스 2호가 달 뒷면에서 약 40분 뒤 빠져나오면서 재개됐다. 이때 아르테미스 2호는 달 중력을 이용해 유턴하듯 지구 방향으로 기수를 돌렸다.



달 뒷면에서 나온 우주비행사들을 기다린 것은 일식이었다. 이 일식은 지구에서는 볼 수 없었다. 아르테미스 2호 우주비행사들 시야에서 달이 태양을 가리며 생긴 현상이었기 때문이다. 일식은 약 1시간 지속됐다. 우주비행사들은 선내에서 선글라스를 착용하고 일식을 관찰했다.



아르테미스 2호 우주비행사 크리스티나 쿡은 달 뒷면 비행을 마친 뒤 “우리(인류)는 탐험할 것이고, 우주선을 만들 것이며, 다시 방문해 과학 전초기지를 세울 것”이라고 향후 달 개척에 대한 희망을 나타냈다.



아르테미스 2호에 함께 탄 제러미 핸슨은 “무엇보다 중요한 것은 우리가 세운 이 기록이 오래가지 않도록 현세대와 다음 세대가 계속해서 도전하는 것”이라고 말했다.



아르테미스 2호는 7일 오전부터 달 중력권을 벗어난다. 달보다는 지구가 당기는 힘에 더 큰 영향을 받는다는 뜻이다. 이후 우주비행사들은 지구 귀환을 위한 장비 점검에 주력한다. 지구에는 10일 오후 도착한다. 캘리포니아주 인근 태평양에 착수할 예정이다.

