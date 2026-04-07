[속보] 악시오스 “미군, 이란 하르그섬 군시설 공격”

7일(현지시간) 미군이 하르그섬에 있는 군사 목표에 대한 공격을 실시했다고 미국 온라인 매체 악시오스가 익명의 미국 고위 관리를 인용해 보도했다고 로이터통신이 이날 보도했다.
이란 메흐르 통신도 하르그 섬이 여러 번 공습받았으며 폭발음이 여러 차례 들렸다고 보도했다.
하르그 섬은 이란 본토에서 24㎞ 거리에 있는 곳으로, 이란 전체 원유 수출량의 약 90%가 이곳에서 처리된다.
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입력 2026.04.07 20:32
수정 2026.04.07 20:46펼치기/접기
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7일(현지시간) 미군이 하르그섬에 있는 군사 목표에 대한 공격을 실시했다고 미국 온라인 매체 악시오스가 익명의 미국 고위 관리를 인용해 보도했다고 로이터통신이 이날 보도했다.
이란 메흐르 통신도 하르그 섬이 여러 번 공습받았으며 폭발음이 여러 차례 들렸다고 보도했다.
하르그 섬은 이란 본토에서 24㎞ 거리에 있는 곳으로, 이란 전체 원유 수출량의 약 90%가 이곳에서 처리된다.
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